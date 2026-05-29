Este vestido "ilusão" usado por Jennifer Lopez está causando sensação.

Para a estreia da comédia romântica americana "Office Romance", Jennifer Lopez optou por um vestido com efeito "ilusão" que imediatamente incendiou a internet.

Jennifer Lopez brilha na estreia de "Office Romance"

Jennifer Lopez fez uma entrada triunfal na estreia mundial do novo filme da Netflix, "Office Romance", no icônico Egyptian Theatre, em Los Angeles. Mais uma vez, ela brilhou no tapete vermelho, deslumbrando os fotógrafos com um vestido de alta costura que era ao mesmo tempo teatral e sofisticado. Foi uma prova de que ela é um dos nomes mais confiáveis no tapete vermelho de Hollywood, fiel à sua predileção por aparições espetaculares.

Um vestido preto com efeito "ilusão" da Atelier Versace

Ao contrário do que se poderia esperar, a peça central deste look não era colorida, mas preta: um vestido de arquivo da Atelier Versace. Sem alças, combinava renda, painéis transparentes e aplicações de cristais para um efeito de ilusão impressionante. O corpete, com estrutura semelhante a um corset, era composto por faixas brilhantes de cristais aplicadas sobre painéis transparentes, criando um jogo de transparência perfeitamente controlado. A saia volumosa de cetim fluía em uma longa cauda que varria o tapete vermelho. O contraste entre a leveza da renda e o cetim conferia ao conjunto uma profundidade quase teatral, concebido para ser fotografado de todos os ângulos.

Cabelo liso e maquiagem bronzeada

Fiel ao seu estilo de beleza característico, Jennifer Lopez optou por uma maquiagem minimalista para deixar o vestido ser o protagonista. Seus cabelos castanho-caramelo estavam lisos com risca ao meio, enquanto a maquiagem apresentava tons bronzeados, olhos esfumados e um gloss nude. Um anel de diamante simples completou o visual. Essa escolha discreta, por outro lado, amplificou o impacto do vestido.

Jennifer Lopez comparece à estreia mundial de "Office Romance" da Netflix. pic.twitter.com/sxJNhbySdF – 21 (@21metgala) 27 de maio de 2026

Um look que está incendiando a internet.

As imagens de Jennifer Lopez no tapete vermelho se espalharam como fogo, com muitos internautas aclamando o momento como um dos mais memoráveis do ano em termos de moda. Combinando elegância de diva com um talento nato para o espetáculo, Jennifer Lopez confirmou sua maestria em transformar cada aparição em um verdadeiro evento fashion.

Com este vestido preto "ilusão", Jennifer Lopez dá mais uma aula de estilo no tapete vermelho de "Office Romance". Ela prova, mais uma vez, que ousadia e elegância não são incompatíveis – e que, assim que aparece, todos os olhares se voltam para ela.