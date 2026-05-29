O look usado pela atriz Megan Stalter está dividindo opiniões na internet.

Na cerimônia do American Music Awards (AMAs 2026), a comediante, atriz e cantora americana Megan Stalter quebrou mais uma vez a tradição do tapete vermelho com seu look. Desde então, seu visual gerou grande repercussão nas redes sociais.

Um "topo" feito de cabelo

Na 52ª edição do American Music Awards, em Las Vegas, Megan Stalter optou por um visual "radical". Em vez de um vestido de noite, ela apareceu de topless, com seus longos cabelos negros jogados para a frente, cobrindo o peito e deixando as costas nuas. A ilusão foi habilmente orquestrada: em fotos de close-up, quando seu cabelo se movia, ficava claro que ela estava usando uma cobertura, dissipando a ideia de nudez completa.

Para completar o visual, Megan Stalter optou por jeans e botas pretas de bico quadrado, sobrancelhas bem finas e redesenhadas, e uma maquiagem dramática nos olhos. Seu penteado, feito por Clayton Hawkins, tornou-se o destaque do look.

Um esquete de comédia com Paul W. Downs

Esse visual foi basicamente uma brincadeira, idealizada pelos dois. Megan Stalter estava acompanhada de seu amigo e colega de elenco da série de comédia dramática americana "Hacks", Paul W. Downs, que deu o toque final penteando o cabelo dela no tapete vermelho com uma escova brilhante. A dupla, encarregada de apresentar o prêmio de melhor álbum de rock alternativo, apareceu como uma banda punk de brincadeira, fazendo piadas o tempo todo.

Ambas usavam perucas, calças jeans combinando e, como toque final, fivelas de cinto adornadas com os rostos uma da outra. Quando perguntadas se estavam "fazendo cosplay", juraram que era sua "roupa do dia a dia", com Megan Stalter brincando: "Quem estamos imitando? Duas modelos lindas que fazem música?"

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Presença assídua no tapete vermelho "não convencional".

Esta não é a primeira vez que Megan Stalter desafia as regras da moda. Em janeiro, no Critics' Choice Awards, ela se uniu a Paul W. Downs para recriar o look laranja viral de Kylie Jenner e Timothée Chalamet na estreia de Marty Supreme. Alguns meses antes, no Emmy 2025, ela também causou polêmica ao desafiar o código de vestimenta com jeans e camiseta. Todos esses são gestos de rebeldia contra a indústria da moda, que fizeram de Megan Stalter presença constante nas cerimônias mais comentadas.

Um look que divide opiniões.

Nas redes sociais, muitos fãs elogiaram a ousadia e o humor da dupla, cobrindo-as de comentários admirativos sobre o penteado dela e até mesmo pedindo uma turnê conjunta. No entanto, enquanto alguns viram isso como "uma lufada de ar fresco" e "uma dose refrescante de humor" em meio à seriedade do tapete vermelho, outros denunciaram como uma tentativa deliberada de "criar burburinho". Megan Stalter, fiel à sua personalidade, parece abraçar essa polarização por completo.

O fato é que, independentemente das reações e debates, o corpo ou a aparência de uma mulher — assim como o de qualquer outra pessoa — não deve ser alvo de julgamento. Cada um se veste como quer, se expressa como bem entende e se apresenta à sua maneira.

Com seu penteado característico e a interação divertida com Paul W. Downs, Megan Stalter alcançou seu objetivo: dominar as conversas e continuar a borrar as fronteiras entre moda e comédia. Uma coisa é certa: em todos os tapetes vermelhos, ela traz sua própria marca de excentricidade — e se recusa categoricamente a passar despercebida.