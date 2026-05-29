Hailey Bieber opta por um salto elegante e confortável para o verão.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber provavelmente está apostando em saltos mínimos, que estão se consolidando como tendência para o verão de 2026.

Hailey Bieber, fã de chinelos de salto alto.

No guarda-roupa de Hailey Bieber, as sandálias de salto alto ocupam um lugar especial. A fundadora da marca Rhode parece ser fã desse calçado híbrido, que usa em todas as estações — tanto no inverno quanto no verão — e combina facilmente com looks casuais e produções para a noite. Disponíveis em diversas cores e alturas de salto, seus pares favoritos parecem compartilhar uma característica cada vez mais comum: saltos cada vez mais baixos. Essa preferência diz muito sobre a evolução do seu gosto por calçados.

Um look minimalista visto em Seul

Foi durante uma recente viagem a Seul que Hailey Bieber confirmou essa tendência. Em uma sequência de fotos publicada em sua conta do Instagram, ela aparece com um look composto por um top de renda, calça cropped e, principalmente, um par de sandálias de dedo com microsalto. A altura dessas sandálias é tão pequena que quase dá a ilusão de serem rasteirinhas. Essa escolha ilustra perfeitamente sua maneira de combinar elegância e conforto, sem as restrições de saltos altíssimos.

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Depois dos sapatos de salto baixo, uma versão ainda mais mini.

Sapatos de salto alto podem se tornar desconfortáveis para o uso diário, especialmente com a chegada do clima mais quente, após várias horas de caminhada. Para atender a essa necessidade de conforto, a moda tem reduzido gradualmente a altura dos saltos. E é nesse contexto que surgiu uma nova tendência: o microsalto.

Essa tendência surge na sequência de outra já consolidada: a dos saltos baixos. Esses saltos pequenos, com menos de seis centímetros, tornaram-se essenciais nas últimas temporadas. O microsalto oferece uma versão ainda mais "discreta": com apenas alguns centímetros de altura — três, no máximo — proporciona a altura ideal, mantendo o conforto de um sapato baixo.

Saltos curtíssimos: adotá-los… ou não, dependendo dos seus desejos neste verão.

Se você adora usar salto alto e se sente confortável com eles, um salto micro pode ser uma opção elegante e fácil de incorporar aos seus looks de verão. Assim como Hailey Bieber, você pode usá-lo com calças de alfaiataria cropped para adicionar um toque sofisticado a uma silhueta estruturada. Ele também fica lindo com um vestido fluido ou uma saia longa, complementando com leveza, sem pesar no visual. Para o dia a dia, ele combina facilmente com jeans ou um terninho de verão.

No entanto, não há obrigação de usar salto alto — nem mesmo baixo — para "estar na moda neste verão". Se você prefere sandálias rasteiras, sapatilhas de ballet ou simplesmente sapatos que te façam sentir bem, tudo bem também. A ideia principal é escolher o que te deixa confortável e te faz sentir você mesma.

Hailey Bieber confirma uma tendência que pode muito bem definir o verão: adeus aos saltos altíssimos e pés doloridos, olá aos saltos minimalistas. Mais uma prova de que elegância não precisa ser sinônimo de restrição — e que a fundadora da Rhode está, mais uma vez, à frente das tendências.