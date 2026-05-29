"Meu corpo me pertence": Esta modelo reflete sobre sua relação com a cirurgia plástica.

Julia P.
@courtneyastodden / Instagram

Ao se submeter a uma cirurgia para "reduzir parte de sua silhueta", a celebridade americana Courtney Stodden afirma estar "retomando o controle de seu corpo". Trata-se de uma decisão pessoal, que ela associa a um passado tristemente marcado por um casamento quando tinha apenas 16 anos.

"Meu corpo me pertence"

Segundo o TMZ , Courtney Stodden se submeteu a uma cirurgia de redução de mama no consultório do cirurgião Stuart Linder, em Beverly Hills. Em vez da remoção completa, suas próteses foram substituídas por outras menores. Curiosamente, o anúncio do procedimento coincidiu com seu 15º aniversário de casamento, conferindo-lhe um significativo valor simbólico.

Porque, além da estética, Courtney Stodden está realmente reivindicando o controle do próprio corpo. "Pela primeira vez na vida, sinto que meu corpo me pertence, em vez de pertencer ao público que o consumiu antes mesmo de eu me tornar mulher", explicou ela no Instagram . Ela conta que colocou seus primeiros implantes aos 18 anos, como se quisesse provar a si mesma que era uma mulher — uma escolha que, na época, não lhe cabia de fato.

O fardo do casamento aos 16 anos

Esta declaração pública está intrinsecamente ligada à sua história de vida. Em 2011, com apenas 16 anos, Courtney Stodden casou-se com o ator americano Doug Hutchison, 35 anos mais velho, uma união que, com razão, gerou indignação. O casal se separou em 2018 e se divorciou em 2020. Tendo se tornado uma defensora ferrenha contra o casamento infantil, Courtney Stodden agora rejeita qualquer visão romantizada do assunto. "Um casamento infantil não é uma história de amor. É uma criança que sobrevive, diante de todos, a um trauma adulto", declarou ela no Instagram .

A cirurgia também se deve a razões práticas: implantes menores serão, segundo ela, "mais saudáveis para o seu corpo", principalmente para as suas costas. Com seu humor característico, Courtney Stodden resumiu seu estado de espírito: "um torso menor, mais paz". Diante dos poucos internautas que desaprovaram sua escolha, ela reiterou o óbvio: é o corpo dela e a decisão é exclusivamente dela.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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