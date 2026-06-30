Aos 32 anos, Camila Mendes comemora seu aniversário com um look de verão.

A atriz e produtora americana Camila Mendes celebrou seu aniversário sob o sol. Para comemorar seus 32 anos, ela compartilhou uma foto no Instagram tirada em sua festa. Radiante, com um bolo em cada mão, ela encantou seus seguidores com essa foto alegre.

Um aniversário delicioso e ensolarado.

Nesta foto, Camila Mendes posa ao ar livre em uma festa ensolarada. "Um brigadeiro em uma mão, um cupcake na outra. Os 32 começaram muito bem!", escreveu ela na legenda da foto, em tom de brincadeira. Uma doce referência — o brigadeiro é um doce brasileiro famoso, uma homenagem à sua herança cultural — que dá o tom desta celebração de convívio e prazer. Ao fundo, uma mesa repleta de doces completa a cena festiva.

Um visual natural e veranil

Em termos de estilo, Camila Mendes optou por um look descontraído e veranil. Ela usou uma blusa de alcinha com uma delicada estampa floral sobre fundo amarelo, combinada com uma saia jeans adornada com detalhes brilhantes. Óculos de sol na cabeça e um corte de cabelo chanel curto completaram o visual ensolarado e despojado. Um estilo natural e radiante, perfeito para a atmosfera ensolarada da festa.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Mendes (@camimendes)

Os fãs compareceram em peso.

Como era de se esperar, esta publicação de aniversário gerou uma onda de reações. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios e votos de felicidades, elogiando tanto seu bom humor quanto seu visual veranil. Isso confirma o carinho que seus fãs têm por ela, apreciando esses momentos mais pessoais que ela escolhe compartilhar.

Com essa foto de aniversário, Camila Mendes celebrou seus 32 anos com entusiasmo e alegria. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs, muitos dos quais lhe desejaram um feliz aniversário.