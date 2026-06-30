Hannah Waddingham, de 51 anos, causou sensação com um vestido de veludo durante uma rara aparição pública.

A atriz e cantora britânica Hannah Waddingham causou sensação recentemente em Londres com um vestido de veludo, acompanhada de seu novo parceiro - uma de suas raras aparições públicas como casal.

Uma estreia mundial muito aguardada em Londres.

Hannah Waddingham compareceu à estreia mundial de sua nova série, "Ride or Die", em Londres. A atriz, que alcançou fama internacional com a série "Ted Lasso" — pela qual ganhou um Emmy — apresentou seu mais recente projeto televisivo, cercada por toda a sua equipe. Este marco significativo em sua carreira tornou-se ainda mais especial pela presença de seu parceiro.

Um vestido de veludo com decote halter

Para sua aparição em Londres, Hannah Waddingham optou por um vestido particularmente elegante. O vestido de veludo profundo apresenta um decote halter realçado por drapeados, um decote em V e uma fenda lateral alta que se estende até a coxa. Essa escolha estilística reflete a afinidade de Hannah Waddingham por peças de moda elegantes que exalam sofisticação e modernidade simultaneamente.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para completar o look, Hannah Waddingham escolheu acessórios que combinavam perfeitamente com o vestido. Nos pés, ela usava sandálias de tiras em um tom marrom quente, que adicionavam um toque de delicadeza ao visual. Nas orelhas, brincos de diamante pendentes captavam a luz a cada movimento da cabeça, em uma demonstração de refinamento sutil.

Seus famosos cabelos platinados estavam presos em um coque alto, que emoldurava completamente seu rosto e destacava as linhas arquitetônicas do vestido. Um visual que complementava perfeitamente sua aparência geral.

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Uma aparição ao lado de Nick Beresford-Cleary

A outra grande novidade da noite foi a presença de seu novo parceiro, Nick Beresford-Cleary. O casal fez sua primeira aparição pública oficial no início de junho de 2026, no evento Power of Women da Variety, em Londres. Naquela ocasião, Hannah Waddingham já havia optado por um vestido de alças cruzadas no pescoço em um tecido luminescente que captava a luz.

Uma atriz com uma carreira em ascensão meteórica.

Para além desta nova vida privada, Hannah Waddingham continua a brilhar profissionalmente. Conhecida por um vasto público pelo seu papel como Rebecca Welton em "Ted Lasso", a série de sucesso que lhe valeu um Emmy, a atriz tem diversificado consistentemente a sua carreira nos últimos anos. Desde participações em filmes e eventos de caridade até papéis em várias produções muito aguardadas, Hannah Waddingham consolidou-se como uma das figuras mais respeitadas da sua geração.

Com seu vestido de veludo, brincos de diamante e penteado platinado, Hannah Waddingham fez uma de suas aparições mais memoráveis do ano. Uma demonstração de que, no mundo da moda como na vida, alguns dos momentos mais significativos também são os mais fáceis de celebrar.