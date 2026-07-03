Cardi B surpreende com um vibrante penteado vermelho em um evento.

A rapper americana Cardi B causou sensação no BET Awards de 2026 ao exibir um novo penteado vermelho vibrante durante uma apresentação particularmente espetacular no palco em Los Angeles.

Uma participação muito aguardada no BET Awards de 2026.

Cardi B fez sua estreia em grande estilo na cerimônia do BET Awards de 2026, realizada no Peacock Theatre em Los Angeles. A cerimônia, que começou em 2001, celebra as conquistas de artistas, atletas e filantropos negros, bem como seu impacto na cultura contemporânea. Para esta edição tão aguardada, Cardi B esteve entre as estrelas da noite.

Uma cor de cabelo vermelho vibrante e marcante, diferente de tudo que já se viu.

O elemento mais marcante dessa aparição foi, sem dúvida, seu novo penteado. Cardi B, geralmente vista com cabelos escuros, causou sensação ao exibir longas madeixas vermelhas vibrantes. Essa transformação capilar chamou imediatamente a atenção de fotógrafos e fãs. Seus cabelos estavam soltos, em longas ondas volumosas que caíam sobre seus ombros.

Um figurino de palco espetacular

Para complementar seus cabelos ruivos vibrantes, Cardi B usou uma peça estruturada e multicolorida adornada com um motivo intergaláctico em tons de roxo, rosa e amarelo. Essa criação evoca a estética pop de ficção científica dos anos 70, adaptando-se às exigências contemporâneas dos palcos. A peça principal foi combinada com um casaco roxo de ombros acentuados e uma gola particularmente elaborada, em uma construção arquitetônica que estendeu a dimensão futurista da silhueta.

Botas até a coxa para completar o look.

Cardi B completou o look com meia-calça arrastão e botas roxas até a coxa. Essa escolha de calçado amplia a paleta de cores do visual, abraçando completamente o tema roxo. Essa abordagem estilística é típica de grandes performances contemporâneas, onde cada detalhe é cuidadosamente pensado para o máximo impacto visual, até mesmo os menores acessórios.

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Uma entrada memorável no palco

Além do visual, foi a encenação da performance que realmente cativou o público. Cardi B entrou no palco em cima de uma motocicleta, uma demonstração que imediatamente incendiou a multidão. Em seguida, juntou-se aos seus dançarinos em frente a um cenário que recriava uma atmosfera urbana, apresentando uma série de coreografias dinâmicas. A rapper dançou, em particular, sobre uma mesa de roleta, numa sequência que remetia aos cassinos e aos grandes espetáculos de Las Vegas. Ela também exibiu suas habilidades na dança do poste, um momento que foi especialmente aplaudido pela plateia.

Seis indicações para o rapper

A apresentação de Cardi B no palco aconteceu em um momento particularmente agitado de sua carreira. Ela havia acumulado nada menos que seis indicações em diferentes categorias na cerimônia do BET Awards de 2026. Ela concorria ao prêmio Escolha do Público com sua música "Outside", ao prêmio de Melhor Colaboração com seu remix de "Errtime" com participação de Jeezy e Latto, ao prêmio de Melhor Artista Feminina de Hip-Hop, ao prêmio de Direção de Vídeo do Ano, ao prêmio de Álbum do Ano e ao prestigioso prêmio Fashion Vanguard.

Com seu novo cabelo vermelho vibrante, seu vestido estruturado multicolorido e suas botas roxas até a coxa, Cardi B fez uma das aparições mais memoráveis da cerimônia do BET Awards de 2026. Além do visual, foi um momento verdadeiramente inesquecível que a rapper proporcionou ao público.