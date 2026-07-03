A cantora Tyla chamou a atenção com um look preto escultural no tapete vermelho.

A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla causou sensação no tapete vermelho do BET Awards 2026 com um conjunto preto escultural. Uma criação sob medida, entre a alta costura e a ousadia, que imediatamente capturou a atenção de todos.

Um conjunto preto estruturado

No centro deste look estava uma peça marcante: um top corset com uma estrutura cuidadosamente elaborada. O design apresentava delicada renda floral sobreposta a uma base estruturada, criando uma silhueta limpa e gráfica. Um contorno preto arrojado acentuava as linhas da peça, enquanto um decote sofisticado adicionava um toque decididamente fashion. Tyla combinou este top com shorts pretos e meia-calça da mesma cor para um conjunto monocromático ousado.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para completar o look, Tyla optou por scarpins de bico aberto com efeito brilhante, cujo formato espiral adicionou um toque de brilho bem-vindo. Para as joias, ela escolheu a simplicidade, dispensando suas usuais sobreposições em favor de brincos marcantes e alguns anéis coloridos. Uma abordagem cuidadosamente pensada que permitiu que a peça central do seu look fosse o destaque.

Um tratamento de beleza natural

No quesito beleza, Tyla optou pela simplicidade. Uma maquiagem bem natural equilibrou a ousadia do look, enquanto o cabelo, com um volume incrível e risca lateral, adicionou movimento e textura. Um visual chique e descomplicado, com inspiração retrô, que completou o conjunto com elegância. Ao ser questionada na chegada, a cantora confidenciou, em tom de brincadeira, que estava se sentindo incrivelmente confiante.

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Um estilo próprio e marcante.

Além desse visual, Tyla confirma seu status como ícone da moda. Conhecida por seu senso de estilo, ela estabeleceu um estilo próprio, privilegiando minissaias e cortes de cabelo curtos em vez dos longos vestidos dramáticos normalmente usados em eventos formais. Essa abordagem divertida e assertiva a torna um dos novos ícones da moda de sua geração.

Com este conjunto preto escultural, Tyla fez uma das aparições mais marcantes do BET Awards 2026. Combinando estrutura sofisticada, ousadia e maquiagem natural, ela provou, mais uma vez, seu impecável senso de estilo. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs, que estão sempre ansiosos para ver seus looks.