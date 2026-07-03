A cantora Tyla chamou a atenção com um look preto escultural no tapete vermelho.

Anaëlle G.
@tyla / Instagram

A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla causou sensação no tapete vermelho do BET Awards 2026 com um conjunto preto escultural. Uma criação sob medida, entre a alta costura e a ousadia, que imediatamente capturou a atenção de todos.

Um conjunto preto estruturado

No centro deste look estava uma peça marcante: um top corset com uma estrutura cuidadosamente elaborada. O design apresentava delicada renda floral sobreposta a uma base estruturada, criando uma silhueta limpa e gráfica. Um contorno preto arrojado acentuava as linhas da peça, enquanto um decote sofisticado adicionava um toque decididamente fashion. Tyla combinou este top com shorts pretos e meia-calça da mesma cor para um conjunto monocromático ousado.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para completar o look, Tyla optou por scarpins de bico aberto com efeito brilhante, cujo formato espiral adicionou um toque de brilho bem-vindo. Para as joias, ela escolheu a simplicidade, dispensando suas usuais sobreposições em favor de brincos marcantes e alguns anéis coloridos. Uma abordagem cuidadosamente pensada que permitiu que a peça central do seu look fosse o destaque.

Um tratamento de beleza natural

No quesito beleza, Tyla optou pela simplicidade. Uma maquiagem bem natural equilibrou a ousadia do look, enquanto o cabelo, com um volume incrível e risca lateral, adicionou movimento e textura. Um visual chique e descomplicado, com inspiração retrô, que completou o conjunto com elegância. Ao ser questionada na chegada, a cantora confidenciou, em tom de brincadeira, que estava se sentindo incrivelmente confiante.

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Um estilo próprio e marcante.

Além desse visual, Tyla confirma seu status como ícone da moda. Conhecida por seu senso de estilo, ela estabeleceu um estilo próprio, privilegiando minissaias e cortes de cabelo curtos em vez dos longos vestidos dramáticos normalmente usados em eventos formais. Essa abordagem divertida e assertiva a torna um dos novos ícones da moda de sua geração.

Com este conjunto preto escultural, Tyla fez uma das aparições mais marcantes do BET Awards 2026. Combinando estrutura sofisticada, ousadia e maquiagem natural, ela provou, mais uma vez, seu impecável senso de estilo. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs, que estão sempre ansiosos para ver seus looks.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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