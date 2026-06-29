No palco, Madison Beer optou por um elegante microvestido.

Fabienne Ba.
@madisonbeer / Instagram

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer continua a deixar sua marca em sua turnê mundial. Ela causou sensação em seu show em Los Angeles, usando um elegante microvestido preto de renda que não passou despercebido nas redes sociais.

Um microvestido de renda preta

Foi no palco de Los Angeles que Madison Beer apresentou uma de suas performances mais memoráveis do momento. Em meio à sua turnê mundial, "The Locket Tour", ela aproveitou sua passagem pela cidade californiana para oferecer aos fãs um espetáculo verdadeiramente memorável. O elemento central dessa apresentação foi, sem dúvida, seu figurino.

Madison Beer usou um microvestido feito inteiramente de renda preta. A peça apresentava uma silhueta ultracurta, acentuada por um corpete sem alças e estruturada por um amarração tipo corset. Essa construção esculpia a figura, ao mesmo tempo que explorava os códigos atemporais da renda preta — um material associado há décadas a algumas das aparições mais icônicas da história da música pop.

Sandálias de salto alto com tiras para completar a silhueta.

Para os sapatos, Madison Beer optou por um par de scarpins de tiras múltiplas em um tom preto profundo que combinava com seu vestido. As múltiplas tiras adicionaram uma dimensão gráfica aos sapatos, ecoando perfeitamente o laço na parte superior do vestido. Essa repetição visual estruturou todo o look e demonstrou a atenção meticulosa aos detalhes na silhueta do palco.

Cabelo liso e maquiagem rosa

Em termos de beleza, seus cabelos escuros e lisos caíam livremente sobre os ombros, em um estilo decididamente simples e atemporal. Para a maquiagem, Madison Beer optou por um delicado tom rosado, que adicionou um toque de suavidade ao visual.

Uma performance vocal muito comentada

Além da sua aparência, foi a performance musical de Madison Beer que cativou o público californiano. Ela apresentou seu sucesso de 2021, "Baby", em uma versão particularmente intensa que imediatamente incendiou as redes sociais. Sua voz, presença de palco e energia foram elogiadas pelos fãs, que compartilharam inúmeros vídeos no Instagram e TikTok.

Uma assinatura estilística fiel às suas origens.

Esta última aparição é consistente com as escolhas de vestuário que Madison Beer vem cultivando desde sua estreia. Conhecida por sua afinidade por silhuetas elegantes, renda preta e espartilhos, ela desenvolveu uma identidade visual verdadeiramente singular. Essa coerência estilística contribui para torná-la uma das figuras pop mais reconhecidas de sua geração, transitando entre a linhagem dos grandes ícones pop dos anos 2000 e as tendências da moda contemporânea.

Com seu microvestido de renda preta, sandálias de tiras combinando e maquiagem rosada, Madison Beer apresentou uma das performances mais marcantes de sua atual turnê. É uma demonstração de que, no palco como em qualquer outro lugar, uma forte identidade visual transforma uma aparência simples em um momento pop memorável.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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