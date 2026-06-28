Will Smith compartilha um momento raro com Jada Pinkett Smith e a filha deles, Willow.

A família Smith fez uma rara aparição pública em Paris. Will Smith, Jada Pinkett Smith e sua filha Willow se reuniram na capital francesa para apoiar um dos seus em um evento de moda.

Uma presença muito marcante em Paris.

Foi durante a Semana de Moda de Paris que Will Smith e sua família causaram sensação. O ator americano viajou para a capital francesa acompanhado por Jada Pinkett Smith, mãe de seus filhos mais novos, e sua filha Willow. A presença deles foi ainda mais notável considerando as raras aparições públicas da família Smith. Como em todas as aparições da família na mídia, fotógrafos estavam presentes em peso para registrar esse passeio familiar incomum.

Um motivo específico para esta reunião.

Além da simples presença em Paris, essa aparição conjunta dos Smiths tinha um propósito muito específico. Will, Jada e Willow vieram apoiar Jaden Smith, filho do famoso casal americano, em sua primeira grande aparição pública como diretor criativo da linha masculina da Christian Louboutin. Uma nomeação significativa na carreira do jovem, marcando um importante passo em sua trajetória na indústria da moda. Jaden Smith, que segue carreira na música, no cinema e agora na moda, personifica plenamente essa nova geração de designers multitalentosos.

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Uma família extensa no tapete vermelho

Para esta ocasião, o apoio a Jaden Smith não veio apenas de seus pais e de sua irmã Willow. O jovem também pôde contar com a presença de sua avó materna, Adrienne Banfield-Norris, bem como de seu meio-irmão Trey, filho mais velho de Will Smith de um casamento anterior. Essa demonstração de apoio multigeneracional ilustra o forte laço familiar que os Smiths exibem, que nunca perdem os principais eventos profissionais uns dos outros.

A última apresentação do grupo foi em 2024.

Para apreciar a natureza excepcional desta aparição coletiva, vale lembrar que a última aparição pública completa da família Smith foi em maio de 2024, para o lançamento do filme "Bad Boys: Ride or Die". Além disso, Will Smith e Jada Pinkett Smith são um dos casais mais famosos da indústria do entretenimento americana. Casados desde 1997, eles construíram uma família ao longo dos anos, enquanto cada um seguia sua própria carreira de sucesso.

Foi em 2023 que a história pessoal do casal deu uma grande reviravolta na mídia. Durante uma entrevista amplamente comentada, Jada Pinkett Smith revelou que o casal estava oficialmente separado desde 2016, embora ainda não tivessem se divorciado legalmente. Ambos os artistas enfatizaram repetidamente o desejo de manter a união familiar em torno de seus dois filhos, apesar da evolução de seu relacionamento pessoal.

Com sua aparição em Paris ao lado de Jada Pinkett Smith, Willow e o resto da família, Will Smith proporcionou uma das imagens familiares mais marcantes do ano. Mais do que um mero "evento de moda", essa presença coletiva ilustra a coesão de uma família que, apesar das mudanças pessoais, permanece visivelmente unida em torno de seus filhos.