A modelo Emily Ratajkowski comemora seu 35º aniversário com um vestido vermelho decotado.

A modelo, atriz e escritora americana Emily Ratajkowski, que comemorou seu aniversário em 7 de junho de 2026, compartilhou uma série de fotos tiradas durante a noite em seu Instagram. O destaque ficou por conta de um vestido midi vermelho adornado com recortes em formato de escada, que imediatamente gerou comentários.

Um vestido vermelho com recortes em forma de escada metálica.

Nas imagens compartilhadas, Emily Ratajkowski aparece com um vestido midi vermelho escuro, ajustado ao seu corpo. O detalhe que torna a peça particularmente marcante: um padrão metálico quadriculado posicionado no centro do busto, criando uma série de recortes horizontais em forma de escada. Esta peça elaborada, quase escultural, transforma a silhueta em uma verdadeira declaração de alta-costura.

O vermelho escolhido é igualmente chique. Saturado, profundo, quase cinematográfico, contrasta fortemente com a pele bronzeada de Emily Ratajkowski e capta a luz de todos os ângulos. Um tom que lembra os vestidos usados por estrelas italianas dos anos 1950 — Sophia Loren, Gina Lollobrigida — e perfeitamente adequado à estética de uma festa de aniversário concebida como um evento verdadeiramente especial.

Sapatos de salto alto com estampa animal em contraste.

Para completar o look: um par de saltos agulha com estampa animal em preto e branco. Uma escolha fashion que quebra a pureza do monocromático vermelho e adiciona um toque de ousadia estilística à produção. Para o cabelo, Emily Ratajkowski optou pela simplicidade absoluta. Seus longos cabelos castanhos estão soltos, com um efeito propositalmente despenteado que confere um ar decididamente relaxado ao visual. Quanto à maquiagem, a mesma abordagem minimalista se aplica: pele fresca, sobrancelhas definidas e lábios também em um tom vermelho intenso. A paleta de cores está perfeitamente coordenada.

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Um ambiente confiante e livre

Além do look, o que realmente chama a atenção é a atmosfera geral do evento. Emily Ratajkowski posa em diversas situações — com uma taça na mão ou conversando com as amigas — em um ambiente decididamente festivo. Suas amigas e conhecidas famosas certamente não perderam a oportunidade. Nos comentários da publicação, a modelo russa Irina Shayk escreveu: "Adoramos comemorar com você ontem à noite, minha rainha". A atriz, cantora e modelo mexicana Eiza González simplesmente acrescentou : "Feliz aniversário, garota dos sonhos". É um lembrete de como a indústria da moda e do cinema americana continua sendo um mundo de camaradagem feminina.

Com este vestido vermelho recortado, Emily Ratajkowski oferece uma demonstração particularmente magistral. E com apenas 35 anos, ela confirma que entra nesta nova década com a mesma audácia estilística que cultiva desde sua estreia – agora aliada a uma aguda consciência política.