Claudia Schiffer comemora seu 24º aniversário de casamento com uma foto que emociona seus fãs.

Vinte e quatro anos de amor e um laço inabalável. Para celebrar seu aniversário de casamento com o diretor, roteirista e produtor de cinema britânico Matthew Vaughn, a modelo alemã Claudia Schiffer compartilhou uma foto antiga que emocionou seus fãs.

Uma foto de recordação do casamento deles em 2002.

Em 25 de maio de 2026, Claudia Schiffer celebrou seu 24º aniversário de casamento com Matthew Vaughn. Para marcar a ocasião, ela compartilhou uma foto nostálgica no Instagram do casamento deles, que aconteceu na Inglaterra em 25 de maio de 2002. A foto mostra o casal dançando, olhando nos olhos um do outro, enquanto os convidados assistem com carinho. "24º aniversário de casamento hoje!", escreveu Claudia Schiffer na legenda da publicação, acrescentando três corações vermelhos à mensagem.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

Uma enxurrada de mensagens das estrelas

A publicação viralizou rapidamente na internet. Nos comentários, diversas celebridades, incluindo a modelo Cindy Crawford e a atriz Elizabeth Hurley, parabenizaram o casal calorosamente, desejando-lhes um feliz aniversário de casamento. Isso confirma que a linda história deles continua a inspirar muito além de seu círculo mais próximo.

Ao compartilhar essa foto carinhosa, Claudia Schiffer oferece aos seus fãs um raro vislumbre de sua história de amor. É uma maneira adorável de lembrar a todos que, longe dos holofotes, ela provavelmente prioriza uma vida familiar plena.