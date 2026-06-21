Bruna Marquezine optou por um look praiano para seu mais recente ensaio fotográfico.

Bruna Marquezine volta a ser notícia pelo seu estilo. A atriz brasileira foi fotografada numa praia do Rio de Janeiro ao lado do seu namorado, o cantor e compositor canadense Shawn Mendes, com um look praiano que imediatamente incendiou as redes sociais.

Um dia de praia em São Conrado

Foi na famosa praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, que Bruna Marquezine aproveitou um dia de sol com seu parceiro, o cantor canadense Shawn Mendes. As fotos, compartilhadas online pela agência de fotos BackGrid USA, mostram o casal visivelmente relaxado, curtindo um momento de intimidade em um cenário paradisíaco.

Um biquíni azul turquesa de duas peças com decote profundo.

Para este passeio ensolarado, Bruna Marquezine optou por um biquíni de duas peças em um tom de azul-turquesa particularmente luminoso. A parte de cima, com decote profundo, foi combinada com a parte de baixo da mesma cor, criando um look monocromático. Essa escolha de tonalidade, entre o azul e o verde-água, destaca a luz brasileira e contrasta com o tradicional preto e branco dos trajes de banho. Uma cor fresca e ensolarada, perfeita para o clima de verão.

Um look de beleza minimalista

No quesito beleza, Bruna Marquezine optou por um visual natural. A atriz usou maquiagem minimalista, perfeita para um dia ao sol e na água. Seus cabelos curtos, agora estilizados em ondas suaves, foram deixados ao natural, para um ar propositalmente descontraído. Essa abordagem discreta, bem diferente dos looks impecáveis que ela às vezes exibe em compromissos oficiais, ilustra outra faceta de sua personalidade: a de uma jovem mulher confortável consigo mesma, que não precisa de artifícios para brilhar.

Um colar com pingente dourado para completar o look.

Para completar o look, Bruna Marquezine optou por um único acessório, escolhido a dedo: um delicado colar com pingente de ouro. Esse detalhe discreto adiciona um toque de sofisticação ao visual, sem comprometer sua simplicidade. Em um ambiente praiano, onde as joias costumam ser negligenciadas, esse pequeno detalhe em ouro se destaca como uma assinatura estilística. Essa abordagem minimalista prova que não é preciso usar muitos acessórios para estar impecável.

os haters que me perdoem mas a Bruna Marquezine tá um ABSURDO nessas fotos de hoje pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 - ☙ (@layzhis) 10 de junho de 2026

Um passeio amigável com Shawn Mendes

Além do estilo, foi a atmosfera do momento que chamou particularmente a atenção. Nas fotos compartilhadas online, Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem visivelmente próximos, de mãos dadas e trocando sorrisos durante o passeio. Essa demonstração pública de afeto confirma uma história de amor que parece estar florescendo longe do frenesi da mídia. O cenário do Rio de Janeiro, com sua luz dourada e atmosfera descontraída, também proporcionou o ambiente perfeito para esse passeio romântico.

Reações entusiasmadas nas redes sociais

As imagens rapidamente geraram uma onda de comentários nas redes sociais. Nos posts que compartilhavam as fotos, os fãs da atriz inundaram a seção de comentários com mensagens de admiração. "Bruna tem um corpo maravilhoso", escreveu um usuário, enquanto outro simplesmente afirmou: "Bruna é tão linda". Essas reações entusiasmadas demonstram o forte carinho que sua comunidade tem pela atriz, que é seguida tanto por sua carreira no cinema quanto por seu estilo nas redes sociais. Uma popularidade que permanece inabalável, temporada após temporada.

Com seu conjunto azul-petróleo, colar discreto e maquiagem minimalista, Bruna Marquezine conquista um visual praiano que é ao mesmo tempo refinado e radiante. Ao lado de seu parceiro Shawn Mendes, a atriz brasileira confirma mais uma vez sua capacidade de transformar até os menores momentos do dia a dia em imagens marcantes.

