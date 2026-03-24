Aos 51 anos, Drew Barrymore fala abertamente sobre sua experiência com aplicativos de namoro.

Anaëlle G.
@drewbarrymore / Instagram

A atriz, produtora, autora, diretora, apresentadora de televisão e empresária americana Drew Barrymore fala com humor sobre sua experiência com aplicativos de namoro, revelando uma anedota durante seu programa de televisão.

Uma reação inesperada, mas construtiva.

Durante um episódio recente do The Drew Barrymore Show , a atriz contou que pediu a opinião da plateia sobre sua biografia no Tinder. Ela especificou que não estava procurando casamento ou filhos — já era mãe de duas filhas, Olive e Frankie, e havia se casado três vezes — acreditando que estava livrando os homens de uma "baixa pressão". Um espectador então levantou a mão: "Desculpe, isso é realmente desagradável. Me faz parecer fechada, rígida, e eu fugiria!"

Completamente surpresa, Drew Barrymore exclamou: "Mas eu só queria libertá-los!" No dia seguinte, ela atualizou sua biografia, reconhecendo o valor do feedback "da perspectiva de um homem hétero", bem diferente de seu círculo habitual de amigos gays. "Adorei a sinceridade dele", acrescentou, enfatizando que esse feedback direto a ajudou a se comunicar com mais eficácia.

Lição aprendida: menos é mais.

Drew Barrymore tira uma lição simples disso: "Em um aplicativo de namoro, o melhor é falar o mínimo possível. Você nunca vai ganhar nada sendo muito direta ou muito vaga — melhor evitar isso." Essa filosofia reflete sua abordagem tranquila em relação a encontros aos 51 anos, depois de casamentos anteriores e contratempos como ser ignorada sem dar explicações ou temer o perigo em um primeiro encontro.

Em resumo, Drew Barrymore transforma críticas em lições positivas, provando que, aos 51 anos, encara os relacionamentos com leveza e autodepreciação. Sua autenticidade é inspiradora: ousar pedir feedback e se adaptar sem ressentimento continua sendo a chave para uma vida amorosa plena.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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