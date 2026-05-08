"Ultramusculosa": Eiza González impressiona com uma nova transformação física

Quando a atriz e cantora mexicana Eiza González compartilha uma foto no Instagram, seus fãs sempre comentam. Desta vez, foi sua transformação física que chamou a atenção de todos: ela exibiu recentemente um físico tonificado que impressionou seus seguidores. E por trás dessa metamorfose, esconde-se um projeto cinematográfico bastante ambicioso.

Um físico impressionante para seu próximo filme.

Na foto, Eiza González posa com os braços erguidos em frente ao espelho, de costas, revelando um físico musculoso impressionante. Braços definidos, costas esculpidas, postura confiante: uma mudança drástica em relação à figura pela qual era conhecida até então. Seus fãs, que acompanhavam suas fotos de treino na academia nas últimas semanas, certamente notaram a mudança. Alguns até especularam que ela estaria treinando para interpretar a "Mulher-Maravilha" no próximo filme do Universo DC dirigido por James Gunn.

A resposta veio da própria atriz na legenda: “IRON JANE. 🎬 Bem-vinda ao mundo do fisiculturismo. Tenho muito orgulho de contar a história da Jane, e essa jornada é particularmente especial para mim.” Isso diz tudo. Os comentários inundaram a publicação. “Ultramusculosa”, “impressionante”, “irreconhecível” ... os internautas não pouparam elogios ao seu novo físico.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

"Iron Jane", seu novo grande projeto

O filme em questão chama-se "Iron Jane", escrito e dirigido por Lissette Feliciano, cujo primeiro longa-metragem, "Women is Losers", chamou a atenção no festival SXSW. O projeto foi apresentado a compradores internacionais no Mercado de Filmes de Cannes de 2026, um sinal de que as expectativas já são altas para este drama ambientado no mundo do fisiculturismo feminino.

Eiza González interpreta Janie John, uma personagem complexa que descobre esse mundo após uma infância difícil. Ao lado de González está o ator americano Brandon Sklenar, visto recentemente no filme "A Criada", que interpreta seu treinador, um ex-campeão. A história promete explorar temas como força, vulnerabilidade e a busca pela identidade.

Uma carreira que está ganhando impulso

Essa transformação física ilustra o comprometimento total que Eiza González dedica aos seus papéis. Conhecida por suas atuações em "Em Ritmo de Fuga", "Godzilla vs. Kong", "Eu Me Importo Muito" e na série da Netflix "3 Body Problems", a atriz mexicana continua expandindo seu repertório. E a agenda de Eiza González está mais cheia do que nunca.

Ela poderá ser vista em breve em "In the Grey", o novo filme de Guy Ritchie, ao lado do ator americano Jake Gyllenhaal e do ator britânico Henry Cavill, bem como em "I Love Boosters", de Boots Riley, com as atrizes americanas Keke Palmer e Demi Moore. Pode-se afirmar com segurança que sua nova silhueta não passou despercebida em uma carreira que está em franca ascensão.

Com essa transformação, Eiza González prova mais uma vez que nunca faz nada pela metade. Entre o comprometimento artístico, as exigências físicas e a escolha de papéis marcantes, a atriz mexicana continua trilhando um caminho único em Hollywood.