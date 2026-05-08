Com um visual teatral, Madonna cativa com uma espetacular silhueta gótica.

Quando Madonna desfila no tapete vermelho do Met Gala, sabemos de antemão que presenciaremos um momento memorável da moda. A Rainha do Pop não quebrou a tradição este ano. Nos degraus do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, ela surgiu com uma silhueta gótica teatral que imediatamente incendiou as redes sociais. Mais do que uma simples roupa, foi uma verdadeira performance artística. E seus fãs reagiram prontamente.

Uma aparência que oscila entre o misticismo e a alta costura.

Para a edição de 2026, com o tema "Arte em Figurino" e o código de vestimenta "A Moda é Arte", Madonna escolheu um look que desafiou os limites do vestuário. Um longo vestido preto de renda, luvas de ópera de cetim, botas de cano curto com plataforma, uma gola de organza e, acima de tudo, um impressionante chapéu preto adornado com um navio pirata meticulosamente confeccionado com pérolas e estruturas de arame. Um véu de chiffon azul-claro fluía da peça de cabeça até as costas, arrastando-se pelos degraus num efeito quase cinematográfico.

Para completar o visual, a cantora empunhava uma corneta de caça, adicionando um toque quase xamânico. A roupa foi desenhada por Anthony Vaccarello para a Saint Laurent, uma criação sob medida que exigiu um trabalho artesanal meticuloso. O resultado? Uma silhueta gótica, mística e profundamente expressiva.

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Uma homenagem a um importante artista surrealista.

Por trás desse visual espetacular, reside uma abordagem artística genuína. Madonna se inspirou na obra "A Tentação de Santo Antônio", pintada em 1945 pela artista surrealista anglo-mexicana Leonora Carrington. Nessa pintura, uma figura feminina carrega um barco na cabeça, cercada por uma procissão de personagens misteriosos.

Madonna recriou essa cena com perfeição, chegando acompanhada por uma procissão de sete mulheres, vestidas com coloridos vestidos de renda e véus brancos que lhes cobriam os olhos, carregando seu véu em forma de teia de aranha. Essa escolha adquire uma ressonância particular agora, visto que uma grande retrospectiva de Leonora Carrington está em cartaz no Museu do Luxemburgo, em Paris, restituindo a essa artista, por muito tempo subestimada, o lugar que lhe cabe na história do Surrealismo.

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Madonna, ou a arte da reinvenção perpétua

Nas redes sociais, os fãs elogiaram entusiasticamente a produção. Muitos aplaudiram o aspecto narrativo do visual, sua profundidade artística e o fato de Madonna continuar surpreendendo e brincando. Longe de simplesmente oferecer um "vestido bonito", ela apresenta uma visão, uma intenção, a cada aparição.

Frequentadora assídua do Met Gala desde 1997, Madonna já deixou sua marca no evento com looks de Versace, Givenchy, Moschino e Jean Paul Gaultier. Este ano, ela confirma mais uma vez que continua sendo uma das artistas que melhor compreendem esta noite única, onde a moda encontra a arte em seu mais alto nível.

Ao transformar o tapete vermelho do Met Gala 2026 em um verdadeiro espetáculo, Madonna apresentou um dos looks mais comentados desta edição. Entre a homenagem a um grande artista, o senso de encenação e a audácia assumida, a cantora nos lembra que é fiel a si mesma: livre, teatral e sempre pronta para transformar uma peça de roupa em uma obra de arte por si só.