Aos 55 anos, Claudia Schiffer cativa com um visual romântico.

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Existem fotos que parecem cartões-postais da Inglaterra. A modelo, atriz e produtora de cinema alemã Claudia Schiffer compartilhou uma dessas fotos, e podemos afirmar que seus seguidores ficaram encantados. Em sua conta do Instagram, seguida por mais de dois milhões de pessoas, ela aparece em um cenário bucólico, vestida com uma roupa romântica e um charme tipicamente britânico.

Um visual rústico para o Dia da Terra.

Em 22 de abril de 2026, para o Dia da Terra, Claudia Schiffer publicou um delicado carrossel de fotos no Instagram com uma legenda simples: "Feliz Dia da Terra 💚" . A foto de capa a mostra em frente à fachada florida de uma casa de campo inglesa, cercada por uma magnífica roseira em plena floração, com seu fiel cachorro a seus pés. Uma imagem que evoca a beleza da primavera e da natureza.

Para a ocasião, ela optou por um suéter bordô com decote em V e mangas três-quartos, usado por dentro de uma longa saia plissada roxa escura bordada com motivos florais e de pássaros. Nos pés, usava sandálias de couro estilo gladiador, perfeitas para passear por um jardim campestre. Tudo isso com seus longos cabelos loiros, levemente ondulados, soltos.

Um look romântico executado com perfeição.

Este look conta uma história. É uma mistura perfeita de conforto e sofisticação, da mulher moderna com uma estética quase bucólica. A saia, rica em detalhes e cores, torna-se a peça central do visual, enquanto o suéter bordô adiciona um toque de aconchego, combinando perfeitamente com os tijolos da casa ao fundo. Uma harmonia de cores que está longe de ser acidental. Esta é a arte de Claudia Schiffer: transformar um look do dia a dia em um momento fashion. Sem poses dramáticas, apenas uma elegância natural que parece não exigir esforço.

Fãs aclamam um ícone atemporal

Os comentários inundaram a publicação. "Radiante", "um ícone ", "continua tão deslumbrante como sempre" ... os elogios foram inúmeros, e muitos internautas aplaudiram não só a beleza do look, mas também a aura duradoura da supermodelo. Claudia Schiffer continua a fascinar tanto aqueles que a conheceram nos anos 90 quanto uma nova geração que a descobre através de suas publicações cuidadosamente selecionadas.

Com este retrato simples e bucólico, Claudia Schiffer nos lembra por que é uma das principais figuras da moda. Um olhar romântico, uma atmosfera serena, uma mensagem em prol do planeta: tudo está perfeito, equilibrado e inspirador. O ícone alemão continua a cativar com o que sempre foi sua marca registrada: uma elegância simples e natural.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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