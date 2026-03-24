Para comemorar seu 50º aniversário, Reese Witherspoon optou por um vestido brilhante com franjas.

Anaëlle G.
@reesewitherspoon / Instagram

A atriz, produtora e empresária americana Reese Witherspoon comemorou seu 50º aniversário com um deslumbrante vestido de franjas, cercada por seus três filhos em uma festa memorável compartilhada nas redes sociais.

Um minivestido festivo e vibrante

Para comemorar seu aniversário de 50 anos no fim de semana de 22 de março de 2026, a atriz de "Legalmente Loira" optou por um vestido perolado iridescente inteiramente coberto por franjas esvoaçantes. A peça retrô-disco captava a luz a cada movimento, criando um efeito visual hipnotizante, perfeito para dançar. Um vídeo postado por seu filho mais velho, Deacon Phillippe (22), mostra Reese Witherspoon posando com os filhos: pose alegre, cabelos soltos, sorriso radiante — a personificação da felicidade aos 50.

A publicação de Deacon no Instagram misturou imagens comemorativas, uma foto antiga em preto e branco de Reese com Ava e Deacon quando crianças, e um retrato recente e casual de Reese Witherspoon. Essa mistura de passado e presente celebrou 50 anos de vida, carreira ("Big Little Lies", "Doce Lar Alabama") e uma maternidade plena, sem floreios desnecessários.

A família no centro das festividades.

Deacon usava um chapéu de cowboy igual ao do seu irmão mais novo, Tennessee (12), enquanto sua irmã mais velha, Ava (26), a cara da mãe, completou o look com um vestido preto de renda e um cinto grande e chamativo. Os quatro transbordavam carinho neste momento íntimo que rapidamente viralizou: "Feliz aniversário para minha mãe, que é simplesmente a melhor 🕺", escreveu Deacon na legenda da foto. Ava acrescentou em seu Instagram Stories: "Feliz 50º aniversário, mãe! Temos muita sorte de te amar e sermos amados por você."

Reese Witherspoon iluminou sua festa de aniversário com este vestido festivo de franjas, rodeada por sua família unida. Longe dos clichês de quem completa 25 anos, ela personifica uma mulher alegre e autêntica que inspira seus fãs e seus filhos.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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