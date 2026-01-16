Search here...

"Gorda demais, jovem demais": Aos 50 anos, Drew Barrymore se pronuncia sobre as críticas ao seu corpo.

Léa Michel
@drewbarrymore/Instagram

Drew Barrymore, que alcançou fama internacional aos 7 anos com o filme E.T. - O Extraterrestre, cresceu sob os holofotes, mas também sob constante escrutínio. Como convidada de seu próprio talk show, The Drew Barrymore Show , a atriz compartilhou, emocionada, como começaram os julgamentos sobre sua aparência desde cedo.

Quatro décadas de luta para nos amarmos.

Com apenas 10 anos, ela já era chamada de "gorda demais", "não loira o suficiente" ou "jovem demais". Esses comentários, vindos de adultos da indústria cinematográfica, a afetaram profundamente. Olhando para uma foto sua de criança, Drew Barrymore confidenciou que se lembrava de uma sensação de confusão e tristeza: "Eu não sabia mais o que eu deveria ser para as outras pessoas".

Hoje, baseando-se em sua trajetória pessoal e profissional, Drew Barrymore afirma que levou quatro décadas para se libertar dessas pressões. A atriz, produtora, escritora, diretora, apresentadora de televisão e empresária americana fala de uma "batalha interna", travada diariamente, para finalmente acreditar que merece ser feliz. Ela nos lembra que esse caminho não é linear: as dúvidas podem ressurgir em qualquer idade, mas o essencial, segundo ela, é aprender a "se salvar". Drew Barrymore enfatiza uma poderosa mensagem de autonomia emocional: cada pessoa pode estabelecer seus próprios limites diante das críticas e se recusar a deixar que os outros "destruam sua alegria".

Uma mensagem de esperança para os mais jovens.

Falando diretamente com jovens que enfrentam pressões semelhantes, a atriz busca ser uma fonte de conforto. "Vocês não estão sozinhos", insiste ela. Drew Barrymore os encoraja a parar de tentar agradar a todos e, em vez disso, encontrar uma forma de liberdade aprendendo a se amar como são. Ela conclui com uma nota de esperança: "A reconstrução é sempre possível". Mesmo quando quebrado, é possível se curar e, uma vez curado, ajudar outros a fazerem o mesmo. Para Drew Barrymore, esse círculo de gentileza é uma forma essencial de saúde emocional.

Ao revisitar seu passado doloroso, Drew Barrymore oferece um testemunho que é ao mesmo tempo íntimo e universal: os padrões de beleza impostos desde a infância podem deixar feridas profundas, mas a resiliência e a autocompaixão permitem que elas se curem. Sua mensagem ressoa em todas as gerações: a "verdadeira beleza" reside na autoaceitação, livre do olhar alheio.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Esta jovem encantou com seu vestido de renda no tapete vermelho.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esta jovem encantou com seu vestido de renda no tapete vermelho.

Em apenas algumas semanas, Hinaupoko Devèze se consolidou como uma figura importante na cena social. Convidada para uma...

"Ela parece ter 20 anos": Esta cantora comemora seu aniversário de 30 anos em grande estilo.

Jennie Kim, ícone global do K-pop e integrante do grupo feminino BLACKPINK, acaba de atingir um marco importante:...

"As mulheres estão engordando": comentário dele sobre o corpo de uma atriz gera indignação online.

Um comentário viral sobre o corpo da atriz americana Elle Fanning no Globo de Ouro de 2026 reacendeu...

"Uma beleza moderna": Madison Beer cativa o palco com um vestido longo.

A cada aparição pública, Madison Beer parece transformar o palco em uma verdadeira passarela. Convidada para o programa...

Lily Allen brilha à beira-mar: sua beleza é um sucesso absoluto.

Após um 2025 marcado por problemas de saúde e uma separação bastante divulgada, Lily Allen parece ter reencontrado...

O que esta atriz faz todos os dias em 20 minutos para se manter em forma após os 45 anos.

Não há necessidade de buscar a perfeição ou perseguir uma versão idealizada de si mesmo. Às vezes, tudo...

© 2025 The Body Optimist