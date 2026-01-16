"Gorda demais, jovem demais": Aos 50 anos, Drew Barrymore se pronuncia sobre as críticas ao seu corpo.

Drew Barrymore, que alcançou fama internacional aos 7 anos com o filme E.T. - O Extraterrestre, cresceu sob os holofotes, mas também sob constante escrutínio. Como convidada de seu próprio talk show, The Drew Barrymore Show , a atriz compartilhou, emocionada, como começaram os julgamentos sobre sua aparência desde cedo.

Quatro décadas de luta para nos amarmos.

Com apenas 10 anos, ela já era chamada de "gorda demais", "não loira o suficiente" ou "jovem demais". Esses comentários, vindos de adultos da indústria cinematográfica, a afetaram profundamente. Olhando para uma foto sua de criança, Drew Barrymore confidenciou que se lembrava de uma sensação de confusão e tristeza: "Eu não sabia mais o que eu deveria ser para as outras pessoas".

Hoje, baseando-se em sua trajetória pessoal e profissional, Drew Barrymore afirma que levou quatro décadas para se libertar dessas pressões. A atriz, produtora, escritora, diretora, apresentadora de televisão e empresária americana fala de uma "batalha interna", travada diariamente, para finalmente acreditar que merece ser feliz. Ela nos lembra que esse caminho não é linear: as dúvidas podem ressurgir em qualquer idade, mas o essencial, segundo ela, é aprender a "se salvar". Drew Barrymore enfatiza uma poderosa mensagem de autonomia emocional: cada pessoa pode estabelecer seus próprios limites diante das críticas e se recusar a deixar que os outros "destruam sua alegria".

Uma mensagem de esperança para os mais jovens.

Falando diretamente com jovens que enfrentam pressões semelhantes, a atriz busca ser uma fonte de conforto. "Vocês não estão sozinhos", insiste ela. Drew Barrymore os encoraja a parar de tentar agradar a todos e, em vez disso, encontrar uma forma de liberdade aprendendo a se amar como são. Ela conclui com uma nota de esperança: "A reconstrução é sempre possível". Mesmo quando quebrado, é possível se curar e, uma vez curado, ajudar outros a fazerem o mesmo. Para Drew Barrymore, esse círculo de gentileza é uma forma essencial de saúde emocional.

Ao revisitar seu passado doloroso, Drew Barrymore oferece um testemunho que é ao mesmo tempo íntimo e universal: os padrões de beleza impostos desde a infância podem deixar feridas profundas, mas a resiliência e a autocompaixão permitem que elas se curem. Sua mensagem ressoa em todas as gerações: a "verdadeira beleza" reside na autoaceitação, livre do olhar alheio.