Aos 67 anos, Madonna aparece com seu parceiro em fotos que estão causando alvoroço.

Madonna continua a desafiar as convenções ao compartilhar uma série de fotos do Dia dos Namorados ao lado de seu parceiro de 29 anos, Akeem Morris. Essas imagens rapidamente incendiaram as redes sociais, reacendendo debates sobre seu "estilo provocativo" e a diferença de idade de 38 anos entre eles. Longe de se esconder, a "Material Girl" está abraçando completamente sua liberdade de expressão.

Fotos de apaixonados

Para celebrar o Dia dos Namorados, Madonna publicou uma série de fotos no Instagram onde aparece com looks minimalistas. Entre elas, uma selfie com Akeem Morris, na qual a estrela usa um pingente de cruz no pescoço. Ela alterna entre um body rosa claro sobre um sutiã bege, um conjunto de renda preta, meias arrastão, meias e saltos altos. Acessórios como óculos de sol grandes, um casaco de pele e luvas de renda completam esses looks ousados. A legenda? "Ladrão de Corações... Quer ser meu Valentinnnnnnnneeeeee? ♥️", uma brincadeira com seu poder estelar duradouro.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Um casal discreto, mas que assumiu o relacionamento publicamente em 2024.

Madonna e o ex-jogador de futebol jamaicano Akeem Morris estão juntos desde o verão de 2024, tendo sido vistos juntos pela primeira vez em 4 de julho. Desde então, fizeram diversas aparições públicas: o aniversário de 66 anos dela na Itália, o Met Gala de 2025, a Semana de Moda de Paris, um show de Billie Eilish e uma partida de futebol em Londres. O Natal de 2025 e o Hanukkah também os viram juntos, com fotos de família compartilhadas por Akeem Morris. Embora o casal nunca tenha comentado oficialmente sobre o relacionamento, esses momentos públicos contrastam fortemente com a discrição habitual, ainda mais enfatizada por ensaios fotográficos íntimos, como o que fizeram no Natal vestidos de "Papai Noel Secreto".

Reações mistas do público

Essas imagens provocaram reações diversas: admiração por "sua audácia", mas também críticas à diferença de idade. Muitos comentários destacaram o quão "realmente jovem" Akeem Morris parecia em comparação a ela, alimentando as zombarias sobre a diferença física e geracional entre eles – alguns chegaram a se referir a eles como "mãe e filho" ao navegar pelas postagens do Instagram.

Os fãs a aclamam como "uma rainha atemporal que ultrapassa limites", enquanto outros veem isso como "provocação gratuita". Fiel ao seu estilo, Madonna transforma cada controvérsia em uma declaração: numa idade em que muitos se retraem, ela exibe seu corpo como um manifesto de vitalidade e amor independente.

Nesta sessão fotográfica do Dia dos Namorados, Madonna reafirma seu domínio sobre a imagem e o desejo, usando sua fama para celebrar um romance apaixonado e sem tabus.