Dua Lipa compartilha os melhores momentos de sua lua de mel na Itália.

Léa Michel
@dualipa / Instagram

A cantora e compositora britânica Dua Lipa está aproveitando ao máximo a vida de recém-casada. Poucas semanas após se casar com o ator Callum Turner, ela compartilhou uma série de fotos da lua de mel no Instagram, tiradas sob o sol italiano. Entre o cenário idílico, momentos de intimidade e felicidade radiante, ela ofereceu aos seus seguidores um vislumbre desse interlúdio encantador.

Uma lua de mel idílica na Itália

Dua Lipa se instalou em um cenário idílico. Ela está desfrutando de uma estadia ensolarada na costa da Toscana, que ela mesma descreveu como um verdadeiro "paraíso na Terra". Em sua galeria de fotos, ela aparece relaxada e radiante, absorvendo a paisagem, o sol e o estilo de vida italiano descontraído. Uma escapada romântica, perfeita para a ocasião que ela está celebrando.

Momentos de cumplicidade com o marido dela

Além do cenário, essas fotos exalam amor e cumplicidade. Em alguns cliques espontâneos, Dua Lipa posa ao lado do marido, Callum Turner, em momentos ternos e genuínos. Em uma das selfies, o casal irradia felicidade, enquanto a cantora exibe com orgulho sua nova aliança de casamento, combinando com o anel de noivado. Essas imagens, repletas de doçura, testemunham a alegria dos recém-casados.

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Uma postagem compartilhada por DUA LIPA (@dualipa)

Um casamento celebrado na Sicília

Esta lua de mel acontece após um casamento bastante divulgado. Dua Lipa e Callum Turner trocaram votos durante três dias de celebrações na Sicília. Um evento à altura da fama do casal, marcando um novo capítulo em seu relacionamento. Visivelmente radiante, Dua Lipa não escondeu sua felicidade desde o casamento.

Com essas fotos de sua lua de mel na Itália, Dua Lipa oferece aos seus seguidores um interlúdio ensolarado e romântico. Entre a paisagem paradisíaca, a forte ligação com o marido e a alegria de ser recém-casada, ela saboreia plenamente esse momento único. Não é surpresa que isso encante seus fãs, que ficam felizes em vê-la tão radiante.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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