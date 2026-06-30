Em Wimbledon, a tenista Naomi Osaka causou sensação com um look espetacular.

Julia P.
@naomiosaka / Instagram

A tenista japonesa Naomi Osaka causou sensação ao entrar em quadra vestindo um traje branco inspirado em um quimono. Sua aparição, tão elegante quanto significativa, foi recebida com aplausos da plateia.

Um vestido inspirado em quimono

Para abrilhantar o gramado londrino, Naomi Osaka optou por um longo vestido esvoaçante inspirado nos trajes cerimoniais japoneses. Bordado com garças e flores de cerejeira, a peça foi criada em colaboração com a estilista Hana Yagi, de Tóquio. Yagi combinou o vestido com um ornamento de cabelo tradicional, o kanzashi. Um detalhe notável: o vestido, inteiramente branco, seguiu meticulosamente o renomado código de vestimenta do torneio. Confeccionado com sete tecidos diferentes, ele reaproveitou quimonos vintage e um vestido de noiva tradicional.

Uma homenagem às suas raízes.

Além do apelo estético, essa roupa tinha um forte significado simbólico. Naomi Osaka explicou que o compromisso de Wimbledon com a tradição a levou a refletir sobre sua própria herança cultural. "Penso na silhueta mais icônica que existe, e para mim, essa é o quimono", confidenciou. Ela também citou uma fonte inesperada de inspiração: a personagem interpretada por Lucy Liu no filme "Kill Bill", que usava um quimono branco. Para ela, era uma forma de homenagear o Japão.

A moda como meio de expressão

Para Naomi Osaka, cada entrada em quadra é uma oportunidade de contar uma história. Antes de sua partida, ela chegou a tirar o vestido longo para revelar um conjunto esportivo branco adornado com flores em relevo, que esgotou em poucas horas após o início das vendas. Conhecida por seu senso de estilo, Naomi Osaka confirma, mais uma vez, sua inclinação por aparições espetaculares. Longe de simplesmente apresentar um desempenho atlético, a campeã transforma cada entrada em um verdadeiro momento fashion, analisado atentamente por seus fãs ao redor do mundo.

Com este look inspirado em quimono, Naomi Osaka causou uma ótima impressão logo no primeiro dia de Wimbledon. Ela provou, mais uma vez, que sabe combinar esporte e estilo. Não é surpresa que isso tenha encantado seus fãs, que estão sempre ansiosos para vê-la em sua próxima aparição.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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