Doja Cat, de corset, chama a atenção com seu look mais recente.

Fabienne Ba.
@dojacat / Instagram

A rapper americana Doja Cat compartilhou uma nova publicação nas redes sociais, com um look lilás e um corset estruturado que não passou despercebido por seus milhões de fãs.

Uma nova publicação que gerou muita discussão.

Doja Cat fez sua mais recente aparição estilosa nas redes sociais. A cantora vencedora do Grammy compartilhou uma foto sua posando com um look lilás. O vídeo, compartilhado por uma conta de fãs bastante popular, imediatamente gerou uma enxurrada de comentários de seus seguidores, que expressaram entusiasmo pelo novo visual.

Um espartilho estruturado cor lavanda

A peça central deste look é, sem dúvida, o seu corset. Doja Cat usou uma peça perfeitamente ajustada num tom lavanda suave, mas luminoso. A construção brinca com linhas arquitetônicas que esculpem a silhueta da cantora, sem alças, num corte decididamente romântico. Esta peça, herdeira das grandes tradições da alta-costura europeia, está a viver um verdadeiro regresso à moda contemporânea, graças em particular a ícones pop como Doja Cat que abraçam o seu estilo.

Uma minissaia vazada combinando

Para complementar o corset, Doja Cat optou por uma minissaia combinando, no mesmo tom lavanda, confeccionada em tule vazado. Esta peça brinca com uma transparência sutil, conferindo uma dimensão fluida ao visual. Essa abordagem estilística remete às silhuetas contemporâneas das passarelas, onde a interação de materiais e texturas define a identidade do look.

Luvas compridas azul-turquesa para criar contraste.

Para adicionar um toque de cor a este look decididamente monocromático, Doja Cat focou em um detalhe: um par de luvas longas em um vibrante tom de azul-turquesa. Essas luvas contrastam lindamente com o suave lavanda do restante do conjunto. Essa escolha estilística reflete a predileção de Doja Cat por toques inesperados, capazes de transformar um look cuidadosamente elaborado em uma verdadeira declaração de moda.

Joias brilhantes e uma bolsa fofa

Para completar o look, Doja Cat incorporou diversos detalhes cuidadosamente escolhidos. Ela usou joias brilhantes que captavam a luz a cada movimento e optou por uma bolsa de tecido macio que adicionou um toque lúdico à sua silhueta. Esse acessório, entre uma declaração de moda e uma piscadela infantil, ilustra perfeitamente a habilidade da cantora em mesclar referências estéticas contrastantes sem jamais comprometer a harmonia geral.

Cabelo platinado liso

Para o penteado, Doja Cat optou por um cabelo loiro platinado e liso. Seus fios loiros, ultraleves e brilhantes, caíam livremente sobre os ombros, criando um efeito minimalista e elegante. Essa abordagem estilística demonstra a versatilidade de Doja Cat, sua capacidade de adaptar o penteado a cada look para criar conjuntos perfeitamente harmoniosos. É uma clara demonstração de que o penteado é um verdadeiro acessório por si só na linguagem da moda.

Uma maquiagem particularmente marcante

No quesito beleza, Doja Cat optou por uma maquiagem que realçou perfeitamente seus traços. Um visual meticulosamente elaborado que ampliou o ar cerimonial da roupa e conferiu ao conjunto uma atmosfera decididamente fotogênica. Essa escolha ousada de beleza reflete a linguagem estilística geral de Doja Cat, que cultiva uma estética pop deliberadamente distinta desde sua estreia.

Uma onda de reações entusiasmadas

Como era de se esperar, a publicação gerou imediatamente uma enxurrada de reações entusiasmadas nas redes sociais. "Meu Deus, é maravilhoso!", exclamou um usuário, em uma típica expressão de admiração por cada aparição de Doja Cat. "Ah, é tão lindo!", escreveu outro fã. Essa onda de entusiasmo ilustra o profundo apego da comunidade Doja Cat, que acompanha com paixão cada uma de suas criações de moda. A legenda da publicação, "Garotas precisam de amor", reforça essa dimensão emocional que caracteriza sua comunicação com os fãs.

Com seu corset lavanda, minissaia transparente, luvas longas azul-turquesa e acessórios cuidadosamente escolhidos, Doja Cat faz mais uma aparição fashion impactante. Ela reafirma sua capacidade de transformar cada postagem em um verdadeiro evento de moda, com uma coerência estilística perfeitamente dominada.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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