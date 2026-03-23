Na areia, Dua Lipa compartilha um momento terno com seu noivo.

Anaëlle G.
@dualipa / Instagram

A cantora e compositora britânica Dua Lipa incendeia o Instagram com uma série de fotos carinhosas na praia com seu noivo, sendo que a foto de capa do casal derrete corações online.

Um carrossel carregado de energia positiva

A primeira imagem do carrossel captura perfeitamente a conexão entre eles: Dua Lipa e seu noivo, o ator britânico Callum Robilliard Turner, estão sentados lado a lado na areia fina, de frente para a câmera. Embora seus óculos escuros escondam seus olhos, suas expressões faciais revelam o forte laço que os une. O restante do carrossel mostra outros instantâneos: closes de um violão, refeições deliciosas.

Dua Lipa exibe longos cabelos ondulados ao vento, um batom discreto e pulseiras vermelhas que adicionam um toque de cor ao seu look praiano despojado. Seu noivo, Callum Robilliard Turner, completa o visual com um estilo minimalista, realçado pelo sol da Califórnia. Cada foto exala leveza, como um instantâneo de um casal em perfeita harmonia, sem filtros excessivos ou produção.

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Os fãs estão em total adoração.

Os comentários estão repletos de amor: "Vocês dois são perfeitos juntos!" , "A conexão de vocês é contagiante!" , "O casal perfeito, continuem com esses momentos!". Os internautas adoram esse lado descontraído de Dua, longe das passarelas, e destacam a química natural entre os dois. Muitos observam que esses momentos simples — risadas compartilhadas, olhares carinhosos — os tocam mais do que qualquer ensaio fotográfico profissional, confirmando que a dupla exala uma vibração autêntica e magnética.

Este carrossel na praia confirma o poder de Dua Lipa: uma estrela acessível que sabe compartilhar sua alegria. Os fãs celebram unanimemente um casal que irradia felicidade descomplicada e uma compatibilidade evidente.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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