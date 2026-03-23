"Eu não odeio crianças": Acusado de ser "desrespeitoso", Chappell Roan se pronuncia.

Anaëlle G.
@chappellroan / Instagram

A cantora e compositora americana Chappell Roan quis esclarecer a situação, explicando que não odeia crianças nem seus fãs e que desconhecia o incidente envolvendo a filha do jogador de futebol italiano Jorginho durante o café da manhã no hotel.

O que Jorginho critica

O ex-jogador do Chelsea e do Arsenal contou que sua filha de 11 anos, grande fã da cantora Chappell Roan, simplesmente a reconheceu e passou sorrindo pela sua mesa, sem falar com ela. Ele afirma que um segurança então abordou sua esposa e filha em um tom "muito agressivo", acusando-as de "desrespeito" e "assédio", a ponto de fazer a criança chorar. Jorginho considerou essa reação "completamente desproporcional" e lembrou a todos que, sem fãs, "um artista não é nada".

Resposta de Chappell Roan

Em um vídeo , Chappell Roan disse que se sentia "triste pela mãe e pela criança", embora tenha afirmado que não presenciou o incidente. Ela esclareceu que a pessoa que interveio não era seu guarda-costas e que não havia pedido a ninguém para falar com a família. Segundo ela, a mãe e a filha "não estavam fazendo nada de errado" e que era "injusto que um policial presumisse más intenções sem motivo".

"Eu não odeio crianças."

Diante das acusações de internautas de ser "desrespeitosa" ou ter problemas com crianças, a cantora foi muito clara: "Eu não odeio crianças, isso é um absurdo. Eu não odeio pessoas que gostam da minha música." Ela, no entanto, pediu desculpas à mãe e à menina pelo constrangimento causado, enfatizando que ninguém merece ser tratado dessa forma simplesmente por admirar uma celebridade.

Essa controvérsia surge porque Chappell Roan se manifesta regularmente sobre o que considera comportamento "assustador" ou invasivo de fãs, principalmente quando alguns ultrapassam os limites na vida real ou online. O caso Jorginho-Chappell Roan reacende o debate: como podemos proteger a privacidade dos artistas sem punir os fãs comuns, especialmente quando se trata de uma criança tímida que está simplesmente assistindo de longe?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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