"Uma sereia": Zara Larsson brilha em um look assimétrico em tons pastel.

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

A cantora e compositora sueca Zara Larsson chamou a atenção com um look que compartilhou no Instagram durante uma viagem a Miami. Na primeira foto da sequência, ela aparece com um conjunto assimétrico em tons pastel, misturando lilás, rosa e azul. O conjunto, feito de tecidos leves e com um brilho sutil, evoca um estilo futurista e nostálgico ao mesmo tempo, remetendo à estética Y2K que continua a inspirar as tendências atuais.

Um look assimétrico inspirado na estética Y2K.

O corte assimétrico confere uma dimensão única à silhueta de Zara Larsson. A parte de cima, drapeada sobre um ombro, cria um efeito fluido que realça a impressão de movimento. Detalhes brilhantes e camadas de tecido translúcido contribuem para um efeito visual delicado e luminoso. A saia, com seus recortes e laços decorativos, acentua a inspiração pop característica dos anos 2000.

Esse tipo de look reflete um retorno marcante das referências aos anos 2000 na moda contemporânea. Tecidos iridescentes, cortes "originais" e tons pastel estão entre os elementos frequentemente vistos em coleções recentes, demonstrando um interesse renovado nessa estética expressiva.

Uma maquiagem luminosa com toques de rosa.

A maquiagem de Zara Larsson completa o look com foco em tons rosados e luminosos. Seus olhos são realçados com nuances cintilantes de rosa, criando um efeito radiante que chama a atenção imediatamente. Sua pele aparenta luminosidade, enquanto seus lábios têm um acabamento brilhante que mantém a estética dos anos 2000.

O cabelo loiro comprido e ligeiramente ondulado de Zara Larsson contribui para o equilíbrio geral do visual. O conjunto cria uma harmonia visual coesa, onde cada elemento contribui para a identidade estilística da produção.

Usuários da internet a descrevem como tendo uma aparência "de sereia".

Na seção de comentários da publicação no Instagram, muitos usuários reagiram ao look de Zara Larsson. Vários comentários mencionaram uma estética de "sereia", devido às cores pastel iridescentes e aos tecidos brilhantes que remetem a um mundo marinho e de conto de fadas. Outros comentários destacaram a influência dos anos 2000 no look, com alguns usuários afirmando que apreciaram particularmente esse estilo inspirado na década de 2000.

Este look confirma o apelo duradouro de silhuetas originais e expressivas. Ao combinar um conjunto assimétrico em tons pastel com uma maquiagem luminosa, Zara Larsson oferece uma interpretação moderna de uma tendência retrô, que continua a cativar uma grande comunidade online.

Uma estética que se alinha com as tendências atuais.

A estética Y2K está voltando com tudo, como fica evidente nos diversos looks usados por artistas e estilistas. Tecidos brilhantes, cores pastel e cortes assimétricos estão entre os elementos que caracterizam essa tendência.

Ao adotar esse look, Zara Larsson ilustra o interesse atual por estilos visualmente impactantes que priorizam a criatividade e a expressão pessoal. Esse tipo de visual, ao mesmo tempo artístico e nostálgico, continua a inspirar os entusiastas da moda em busca de peças originais, confirmando a presença duradoura da inspiração Y2K nas tendências contemporâneas.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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