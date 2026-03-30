Em um espartilho vermelho, Christina Aguilera exibe seu estilo no palco.

A cantora e compositora americana Christina Aguilera mais uma vez chamou a atenção com suas escolhas de moda no festival Sips & Sounds Music Fest em Austin. Conhecida por seus looks ousados no palco, ela apareceu com um corset de couro vermelho, confirmando sua predileção por silhuetas estruturadas e expressivas durante suas apresentações.

Um look impressionante no festival de música Sips & Sounds.

A peça, confeccionada em couro com textura de cobra em relevo, apresentava um corte ajustado que realçava a silhueta de Christina Aguilera. O corset exibia amarração tradicional na cintura e bojos estruturados, criando um equilíbrio entre a estética clássica e a modernidade.

Uma silhueta concebida até ao mais ínfimo detalhe.

Para completar o look, Christina Aguilera usou luvas de ópera de couro marrom e botas de cano alto combinando. Meias arrastão cor da pele deram continuidade visual, reforçando a harmonia geral. A cantora também optou por um penteado volumoso com risca lateral, e algumas imagens a mostram usando óculos de armação fina, adicionando um toque contemporâneo ao visual.

Essa escolha de vestuário é coerente com a imagem de palco desenvolvida por Christina Aguilera ao longo de sua carreira, onde a moda desempenha um papel importante na construção de sua identidade artística.

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A moda como extensão da performance

No palco, o figurino costuma ser um elemento-chave da experiência visual oferecida ao público. Os artistas frequentemente utilizam a moda para intensificar o impacto de suas performances, expressar uma estética particular ou enfatizar o universo musical que desejam transmitir. Nesse contexto, o corset vermelho usado por Christina Aguilera ilustra o desejo de criar uma forte presença visual, em sintonia com a energia do evento musical.

Com este conjunto de couro vermelho, Christina Aguilera confirma sua predileção por visuais de palco marcantes, mesclando referências clássicas com elementos contemporâneos. Essa escolha estilística reflete a importância da imagem no mundo da música, onde a moda desempenha um papel fundamental na expressão artística.