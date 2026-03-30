Aos 51 anos, essa atriz admite que quer namorar homens mais jovens.

A atriz e comediante americana Chelsea Handler compartilhou recentemente suas opiniões sobre relacionamentos e diferença de idade durante um episódio do podcast "IRL" de Angie Martinez. Ela explicou que sua abordagem em relação a relacionamentos românticos evoluiu ao longo do tempo, levando-a a namorar parceiros mais jovens do que ela.

Uma visão forte da vida romântica

Conhecida por sua franqueza, Chelsea Handler afirmou que, entre os vinte e trinta anos, tendia a namorar homens mais velhos. No entanto, a partir dos quarenta, sua perspectiva mudou. Agora, ela diz que se sente livre para fazer escolhas diferentes, de acordo com seu estilo de vida e prioridades pessoais.

“Quando eu tinha 20 ou 30 anos, sempre namorava homens mais velhos”, explicou ela, antes de acrescentar que depois decidiu explorar uma dinâmica diferente. Refletindo com humor sobre sua evolução, ela afirmou: “Agora estou indo na direção oposta, porque estou em ótima forma para namorar alguém de 65 anos”.

A importância da independência

Chelsea Handler também enfatizou o papel essencial da independência em sua vida. Durante seu discurso, ela explicou que não queria construir sua vida diária exclusivamente em torno de um relacionamento amoroso. Ela ressaltou o quanto valoriza sua liberdade, principalmente na forma como viaja e organiza sua agenda.

“Adoro viajar, adoro conhecer homens, mas não quero alguém constantemente no meu espaço”, confidenciou ela. A comediante descreveu sua mentalidade como sendo guiada pelo desejo de preservar sua autonomia, ao mesmo tempo que permanece aberta a diferentes tipos de relacionamento. Ela também falou sobre sua visão do casamento, que considera uma instituição menos central do que antes, embora reconheça que aborda o assunto com humor.

Uma evolução das representações

A declaração pública de Chelsea Handler faz parte de um contexto mais amplo em que algumas figuras públicas compartilham visões diversas sobre relacionamentos românticos, particularmente em relação à diferença de idade entre os parceiros. Esses relatos contribuem para ampliar as representações tradicionais de casais e relacionamentos românticos. Ao expressar abertamente sua perspectiva, Chelsea Handler contribui para uma discussão mais ampla sobre as expectativas sociais relacionadas à idade, independência e escolhas pessoais.

Por meio de suas declarações, Chelsea Handler destaca uma abordagem para relacionamentos românticos baseada na liberdade individual e no crescimento pessoal. Seu testemunho ilustra a diversidade de caminhos e escolhas em relacionamentos, lembrando-nos de que as expectativas podem evoluir com as experiências e as fases da vida.