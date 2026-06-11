A atriz Halle Berry fala sobre um medo pessoal que muitas mulheres conhecem bem.

Halle Berry, uma mulher na menopausa que se orgulha disso, fala abertamente sobre temas considerados "delicados". A atriz, que interpretou a Mulher-Gato no cinema e uma heroína no universo dos X-Men, tem um superpoder na vida real: ela quebra tabus com o poder das suas palavras. Recentemente, ela admitiu ter adiado suas consultas com a ginecologista por causa de uma primeira experiência caótica no parto. Esse relato pessoal ressoa com muitas mulheres.

Halle Berry, sem filtros, sobre seu relacionamento com o ginecologista.

Atriz vencedora do Oscar que interpretou personagens duronas, Halle Berry é uma ativista de coração. Essa mulher, que amadureceu diante dos olhos cativados do público e cuja imagem adornou as paredes de nossos quartos de adolescentes, é mais do que apenas uma silhueta. Além disso, esse corpo, que causou tanto impacto naquele ousado macacão de látex e que por muito tempo foi considerado uma fantasia, é algo que ela ainda busca compreender e decifrar.

Embora seja frequentemente retratada como uma semideusa caída do céu, ela compartilha das mesmas ansiedades que "a mulher comum". Tendo aceitado a menopausa, não hesita em falar abertamente sobre o que outros tentam manter em segredo para preservar sua imagem. As celebridades mais adoradas da indústria cinematográfica permanecem, acima de tudo, humanas, inclusive aquelas que personificaram personagens ficcionais poderosas e inabaláveis.

Em entrevista ao HuffPost , Halle Berry falou abertamente sobre sua saúde íntima. Ela comentou sobre um medo quase universal: o medo do ginecologista. Parece que até as maiores atrizes adiam consultas de rotina, não por causa de agendas lotadas ou testes exigentes, mas por receio. Halle Berry constantemente adia esse momento intimidador e, embora não haja um "bom motivo" para faltar a um exame, ela afirma ter ficado traumatizada com seu primeiro exame de Papanicolau.

“Quando eu era mais nova, por causa do espéculo antigo, eu não ia todos os anos. Francamente, eu não gostava”, disse Halle Berry. Ela continuou: “Eu não gostava de ter que cerrar os dentes. Eu não gostava da sensação”. Essa declaração faz ainda mais sentido, já que sua filha de 18 anos está entrando em uma idade em que abrir as pernas diante de uma luz ofuscante é praticamente um rito de passagem.

Modernizando o espéculo: o poderoso ato da atriz

Se, como Halle Berry, muitas mulheres adiam esse exame ginecológico, não é apenas por medo de más notícias ou resultados alarmantes. Ao se despirem para o exame, sentem-se fracas e extremamente vulneráveis. Medo do julgamento, do diagnóstico final, da dor sentida através desse objeto de metal frio, que não evoluiu desde o século XIX… as mulheres preferem permanecer na ignorância a se submeter a esse exame, que às vezes parece "apenas um objeto".

“Quando descobri que 72% das mulheres evitam o exame do assoalho pélvico por medo de se submeterem a esse exame íntimo, muitas vezes doloroso e angustiante, com o antigo e ultrapassado espéculo, fiquei profundamente preocupada”, lamentou a atriz. É preciso dizer que o espéculo é uma espécie de relíquia médica, assemelhando-se mais a um instrumento de tortura do que a uma grande inovação ergonômica.

Preocupada com o bem-estar íntimo feminino, Halle Berry transformou essa questão universal em uma cruzada pessoal. Consciente da natureza antiquada e bárbara do espéculo, uma relíquia de uma era passada na ginecologia, ela se uniu à empresa Nella para modernizar esse instrumento e torná-lo mais fácil de usar. Juntas, desenvolveram um espéculo feito de polímero, um material considerado mais macio e silencioso. Uma revolução tardia no design de equipamentos médicos, mas de grande benefício para a sociedade.

Halle Berry, muito envolvida com a saúde da mulher.

Halle Berry, o rosto da Bond girl que se tornou o rosto de uma causa vital, quer abordar as deficiências de um sistema de saúde de duas categorias que há muito acusa as mulheres de exagerarem seus sintomas ou de serem excessivamente sensíveis. Seu profundo comprometimento com essa campanha de conscientização pessoal deriva de sua própria experiência de se sentir negligenciada pelo sistema médico, como se estivesse presa em uma "terra de ninguém".

Em entrevista à revista Women's Health , Halle Berry relata ter vivenciado um longo período de perimenopausa sem entender o que estava acontecendo com ela. Ela se sentia uma estranha em seu próprio corpo. Em determinado momento, profissionais de saúde chegaram a confundir seus sintomas ginecológicos com herpes. Essa experiência a fez perceber a falta de treinamento entre os médicos, que ainda são em grande parte desinformados sobre esse período crucial na vida de uma mulher. Essa vivência serviu como catalisador e a incentivou a criar a plataforma colaborativa Respin, uma espécie de "espaço seguro" para mulheres que estão entrando na menopausa.

"Merecemos mais recursos, mais financiamento, mais educação, mais pesquisa, porque temos o direito de entender como nossos corpos funcionam e o que é melhor para nós", conclui Halle Berry, que também merece o Oscar pela gentileza.