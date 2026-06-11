A lutadora Liv Morgan chama a atenção com seu look de praia para o verão.

Fabienne Ba.
@yaonlylivvonce / Instagram

Liv Morgan é uma das lutadoras mais populares da WWE atualmente. Desta vez, ela causou sensação entre seus fãs à beira-mar na Costa Amalfitana – uma joia do sul da Itália.

Um biquíni listrado em preto e branco de frente para o mar.

Em uma das fotos mais compartilhadas, Liv Morgan aparece com um conjunto de verão de duas peças listrado. O top triangular em preto e branco é combinado com uma calcinha de amarrar nas laterais. Uma peça minimalista, instantaneamente reconhecível por sua vibe praiana vintage — uma mistura do estilo italiano dos anos 70 com a estética californiana dos anos 90, que remete às passarelas da Primavera/Verão 2026.

O cenário realça o efeito geral: rochas ocres, água turquesa, luz dourada típica do final de tarde no Mediterrâneo. Tudo na fotografia contribui para criar uma imagem cinematográfica – como se uma jovem estrela italiana de outra época tivesse posado para uma revista daquele tempo.

Um vestido branco de bolinhas para o segundo look.

Em outra imagem compartilhada pelos fãs, Liv Morgan optou por um look diferente, mas igualmente praiano: um minivestido branco de bolinhas sem alças, com silhueta ajustada e barra curta. A peça tem um ar retrô que remete imediatamente às pin-ups dos anos 50, mas com um toque moderno e descontraído.

Para complementar o look, ela optou por um cabelo loiro preso em um coque em algumas fotos e solto sob um boné preto simples em outras. Sem acessórios chamativos, sem joias ostentosas: apenas uma silhueta elegante, perfeitamente à vontade no ambiente.

Um novo passo para a Campeã Mundial Feminina da WWE

Esta aparição acontece em um momento crucial na carreira de Liv Morgan. A lutadora, que atualmente detém o Campeonato Mundial Feminino da WWE, está vivenciando um dos períodos mais prolíficos de sua carreira. Frequentemente presente nas capas de revistas americanas e embaixadora de diversas marcas esportivas, ela está construindo uma imagem multifacetada que vai muito além do mundo do wrestling.

Essa abordagem é semelhante à de outras atletas de sua geração, que estão cada vez mais se aventurando nos mundos da moda, do estilo de vida e até do cinema. Os exemplos são inúmeros: a lutadora irlandesa Becky Lynch no cinema independente, a lutadora americana Bianca Belair nas capas da Vogue e a lutadora australiana Rhea Ripley em diversas campanhas de moda. Em resumo, uma nova era surgiu, na qual o entretenimento esportivo feminino rivaliza com a indústria da moda convencional.

Com esta série de fotos na Costa Amalfitana, Liv Morgan teve uma aparição de verão particularmente bem-sucedida. E isso confirma que sua carreira fora dos ringues agora é acompanhada tão de perto quanto suas lutas oficiais.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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