Hailey Bieber traz de volta à moda este clássico atemporal dos anos 2000 com um look marcante.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

A modelo e empresária americana Hailey Bieber confirma seu status como ícone fashion de sua geração. Em um vídeo recente postado no Instagram, ela exibiu um look minimalista: uma regata branca básica combinada com calças de cintura baixa, em puro estilo anos 2000. Essa demonstração de estilo, como era de se esperar, cativou imediatamente seus milhões de seguidores.

A regata branca básica, um clássico atemporal dos anos 2000.

Nas imagens compartilhadas, Hailey Bieber posa em um quarto com iluminação suave, vestindo uma regata branca básica. A peça tem um corte reto no busto, um decote estritamente horizontal e duas alças finas que são suficientes apenas para sustentá-la. A roupa é emblemática de uma época específica.

No início dos anos 2000, a "camisola" (uma regata branca) tornou-se um item essencial da moda, popularizada nas telas pela atriz, diretora e produtora americana Jennifer Aniston na série "Friends", pela atriz e produtora americana Sarah Jessica Parker, pela cantora americana Britney Spears e pela personalidade da mídia e empresária americana Paris Hilton. Uma peça simples, mas que encapsula toda uma década de estética.

Calças de cintura baixa e cinto preto: a combinação perfeita para o estilo anos 2000.

É a combinação com a parte de baixo que torna o look tão acessível. Hailey Bieber combinou sua regata branca básica com calças brancas de cintura baixa — uma peça icônica dos anos 2000, banida dos guarda-roupas por uma década antes de retornar com força total em 2022. O look todo é acinturado com um cinto preto fino, que adiciona o contraste gráfico perfeito à silhueta monocromática. O equilíbrio funciona instantaneamente.

Por que o bug do milênio está voltando com força total?

Há vários anos, Hailey Bieber cultiva um estilo resolutamente minimalista, onde a peça básica reinventada assume o protagonismo. E o ressurgimento das tendências da moda dos anos 2000 nas passarelas e nos guarda-roupas casuais também já está bem documentado. Os desfiles da coleção Primavera/Verão 2026 apresentaram uma infinidade de referências: calças de cintura baixa, cintos finos, regatas simples e jeans de lavagem bem clara. Essa tendência geral se alinha perfeitamente com a estética de Hailey Bieber.

Com essa aparição recente, usando uma regata branca básica e calças de cintura baixa, Hailey Bieber não está apenas "homenageando os anos 2000". Ela está confirmando, acima de tudo, que os clássicos revisitados continuam sendo os mais impactantes. Uma demonstração de estilo que certamente inspirará outras pessoas durante todo o verão.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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