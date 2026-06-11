A jogadora de basquete Angel Reese continua a causar sensação com seus looks fora das quadras.

Tendo se tornado uma das figuras mais seguidas na WNBA e uma das mais influentes no mundo da moda de sua geração, a jogadora de basquete americana Angel Reese compartilhou uma série de fotos no Instagram vestindo um macacão de látex escuro, que imediatamente incendiou as redes sociais.

Um visual totalmente em látex.

Nas imagens, Angel Reese posa com a confiança que já lhe é característica. Ela veste um macacão preto de látex, acinturado com um cinto integrado. A peça é imediatamente reconhecível pelo seu acabamento brilhante e caimento impecável — típicos deste material bruto e exigente que se tornou um elemento básico nas passarelas das principais casas de moda nas últimas temporadas.

A escolha de um tom escuro, quase preto, realça ainda mais a dimensão gráfica da peça. A silhueta é limpa, estruturada e abraça completamente uma elegância decididamente urbana. Longe dos códigos chamativos por vezes associados ao látex, Angel Reese oferece uma interpretação mais sofisticada, quase arquitetônica.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Sem dúvida, é o estilo geral que torna o visual de Angel Reese particularmente marcante. Nos pés, botas de cano alto em couro com efeito crocodilo chegam acima do joelho, alongando a linha vertical de sua silhueta. Um par de óculos de armação fina — uma clara referência aos anos 1990 e início dos anos 2000 — adiciona um toque de mistério ao look.

Em seu pescoço, uma gargantilha de cristal capta a luz de todos os ângulos. Nos dedos, anéis de tamanhos variados. E na mão, uma minibolsa estruturada equilibra perfeitamente as proporções. Uma equação executada com perfeição, onde cada elemento encontra seu lugar sem sobrecarregar o olhar.

Look dos sonhos da Barbie de hoje 😍🔥 pic.twitter.com/gzQbH0asdg — Atualização sobre Angel Reese (@angelreesefan) 4 de junho de 2026

Um estilo próprio que transcende o universo esportivo.

Além da escolha de suas roupas, essa aparição faz parte de uma trajetória mais ampla. Desde suas primeiras temporadas na WNBA, Angel Reese construiu metodicamente sua imagem como uma estrela multifacetada: campanhas para marcas de luxo, aparições no tapete vermelho do Met Gala e ensaios fotográficos para as revistas de moda mais vanguardistas. Essa abordagem lembra a de outras atletas, como a tenista japonesa Naomi Osaka ou a tenista americana Serena Williams antes dela.

Angel Reese, no entanto, acrescenta seu toque pessoal: um claro desejo de mesclar os códigos do esporte e da alta costura, sem jamais colocar um contra o outro. Em suas aparições recentes fora de campo, ela tem sido vista alternando entre alfaiataria impecável, peças coloridas e, agora, um look todo em látex.

Com este macacão de látex impecavelmente complementado por acessórios, Angel Reese demonstra mais uma vez seu estilo impecável. E confirma seu status como uma das figuras-chave de uma nova geração que desafia com maestria tanto as defesas quanto as convenções da moda.

