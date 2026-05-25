Aos 70 anos, Geena Davis deslumbra em Cannes com um vestido vermelho de lantejoulas.

Léa Michel
@geenadavis / Instagram

A atriz, produtora e roteirista americana Geena Davis encerrou o Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio) de forma espetacular. Na cerimônia de encerramento no Palais des Festivals, ela causou sensação com um deslumbrante vestido de lantejoulas que criou um espetáculo deslumbrante, como fogos de artifício. Essa aparição deslumbrante personifica perfeitamente a forte tendência do festival deste ano, onde o brilho reinou absoluto no tapete vermelho.

Um vestido de lantejoulas com efeito de fogos de artifício.

O destaque do visual, o longo vestido de Geena Davis, distinguiu-se pelo trabalho meticuloso com pérolas e lantejoulas em tons quentes e vibrantes. Sem alças, revelava um corpete escultural com decote pontiagudo que direcionava elegantemente o olhar para o rosto da atriz. A intrincada disposição das lantejoulas criava a ilusão de um deslumbrante espetáculo de fogos de artifício, conferindo à silhueta uma dimensão festiva e espetacular. Uma escolha perfeitamente adequada à atmosfera solene da noite de encerramento.

Recortes sutis e costas divididas

Na lateral, um recorte discreto, sustentado por uma fina faixa de tule leve, adiciona um toque de modernidade sem comprometer a elegância geral. Nas costas, uma fenda que se estende até o joelho confere dinamismo à silhueta e revela um par de scarpins pretos de bico fino. Esses detalhes cuidadosamente pensados atestam a alfaiataria meticulosa, inspirada na coleção pré-outono 2026.

Joias preciosas e beleza radiante

Para complementar o vestido, Geena Davis escolheu joias excepcionais adornadas com diamantes e rubis: um anel, uma pulseira e brincos combinando, cujo formato lembra conchas trazidas pela maré. Para a maquiagem, a equipe da atriz optou por um toque sutil: lábios rosados com brilho e sombra cintilante, que realçam o brilho das lantejoulas do vestido.

Com este vestido de efeito "fogos de artifício", Geena Davis fez uma das aparições mais deslumbrantes na cerimônia de encerramento do Festival de Cannes de 2026. Uma demonstração de que a elegância radiante não tem limite de idade.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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