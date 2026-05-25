Em um vestido degradê, Zara Larsson opta por uma silhueta tropical.

A cantora sueca Zara Larsson brilhou na Croisette, no prestigiado gala da amfAR, onde se apresentou. Para este evento beneficente, uma das festas mais concorridas realizadas paralelamente ao Festival de Cinema de Cannes, ela optou por um vibrante vestido ombré em tons de laranja, amarelo e verde. Um look decididamente tropical e ensolarado que imediatamente chamou a atenção dos internautas.

Um vestido degradê em tons tropicais

A peça central deste look, o vestido de Zara Larsson, destaca-se pelo seu espetacular degradê de cores. Do laranja quente ao verde profundo, passando por um amarelo luminoso, os tons se misturam perfeitamente num efeito ombré particularmente bem-sucedido. Esta paleta ensolarada evoca instantaneamente um clima tropical e contrasta fortemente com os clássicos pretos ou tons pastel frequentemente escolhidos para o tapete vermelho. O tecido, habilmente drapeado, acompanha os movimentos de quem o veste, conferindo a todo o conjunto uma elegância vibrante e veranil.

Recortes e cintura baixa

Além da paleta de cores vibrantes, o vestido de Zara Larsson se destaca pela sua construção sofisticada. Recortes estrategicamente posicionados adicionam dinamismo à silhueta e conferem um toque moderno ao design. O vestido também apresenta cintura baixa, o que lhe dá um ar decididamente contemporâneo. Essa interação de cortes e proporções, ao mesmo tempo controlada e original, faz deste look um dos mais comentados da noite.

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Uma aparição em um ambiente prestigioso

Essa aparição fez parte do gala da amfAR, um evento fundamental na luta contra a AIDS, que reúne anualmente diversas personalidades do mundo do cinema, da moda e da música. Ao subir ao palco para apresentar suas canções, Zara Larsson causou um impacto duplo no evento: com sua performance musical e também com sua silhueta tropical que cativou a todos. Uma presença marcante que confirma seu status como um ícone pop essencial.

Com este vestido ombré em tons tropicais, Zara Larsson fez uma das aparições mais radiantes da noite de Cannes. Uma demonstração de estilo onde cores vibrantes se combinam com uma construção meticulosa.