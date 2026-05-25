Em um vestido dourado, Eva Longoria atrai todos os olhares no tapete vermelho.

O dia 23 de maio de 2026 marcou a cerimônia de encerramento da 79ª edição do Festival de Cannes (12 a 23 de maio), com a última aparição no icônico tapete vermelho. Para essa última aparição, a atriz americana Eva Longoria mais uma vez causou sensação. Vestida com um longo e reluzente vestido dourado, ela cativou os fotógrafos e confirmou seu status como presença indispensável na Croisette, onde figura entre os rostos mais aguardados a cada ano.

Um vestido dourado com uma fenda

O destaque do look, o longo vestido dourado de Eva Longoria, exalava brilho e elegância. Com seu decote reto e sem alças, revelava sutilmente seus ombros, enquanto uma fenda adicionava dinamismo à silhueta e movimento a cada passo. O tom dourado, luminoso e quente, capturou os holofotes e garantiu uma presença marcante no tapete vermelho. Uma escolha de moda perfeitamente adequada à solenidade da noite de encerramento.

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Uma última e memorável subida pelos degraus.

Eva Longoria foi uma das primeiras a chegar ao tapete vermelho na cerimônia de encerramento, como rosto de uma importante marca de beleza. Ela foi seguida por diversas outras celebridades representando a mesma marca, incluindo estrelas internacionais do cinema e uma influenciadora digital francesa muito popular. Essa última e aguardada caminhada pela escadaria reuniu inúmeras figuras elegantes para encerrar com chave de ouro uma edição repleta de momentos memoráveis da moda.

Um dia duplamente especial

A aparição em Cannes coincidiu com uma excelente notícia para a atriz. No mesmo dia, Eva Longoria anunciou que se juntaria ao elenco da adaptação internacional da série de sucesso "Call My Agent!" . "Uma nova integrante do elenco se junta à conversa", anunciou a conta da plataforma, em uma publicação compartilhada pela própria atriz. Um dia duplamente auspicioso, entre uma aparição deslumbrante no tapete vermelho e um anúncio profissional encantador.

Com este vestido dourado usado na cerimônia de encerramento, Eva Longoria fez uma das últimas aparições verdadeiramente memoráveis do 79º Festival de Cinema de Cannes. Uma demonstração de elegância radiante, perfeitamente adequada ao evento.