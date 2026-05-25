"Essa mulher é surreal": Jessica Alba fascina com nova selfie

Anaëlle G.
@jessicaalba / Instagram

A atriz e empresária americana Jessica Alba compartilhou uma publicação emocionante no Instagram que encantou seus seguidores imediatamente. Através de uma sequência de imagens, ela ofereceu uma reflexão pessoal sobre o mês de maio, acompanhada de uma selfie natural. Em poucas horas, os comentários começaram a surgir, muitos elogiando seu brilho. "Essa mulher é surreal", dizia uma das muitas mensagens de admiração.

Uma publicação repleta de gratidão.

Na legenda da sua publicação, Jessica Alba compartilhou uma verdadeira "carta de amor a maio". A atriz expressou seu desejo de desacelerar e saborear plenamente cada momento, grande ou pequeno. "Este ano está passando voando, e estou me lembrando de desacelerar e aproveitar tudo", escreveu ela, mencionando sinceramente "os grandes momentos, os mais tranquilos, o caos, a beleza". Ela expressou gratidão especial pelas pessoas ao seu redor, pelo crescimento pessoal, pelo riso e pelos pequenos momentos do dia a dia.

Uma selfie "natural" elogiada por internautas

Na capa deste carrossel, Jessica Alba escolheu uma selfie simples. Ela exibe uma maquiagem minimalista: pele luminosa, olhos delicadamente definidos e lábios com um toque de brilho. Seus únicos acessórios são brincos de argola dourados grandes e um look casual composto por um moletom cinza. Esta imagem ilustra uma beleza despojada, particularmente apreciada por seus fãs.

Uma mensagem que nos encoraja a desacelerar.

Além do apelo estético, esta publicação carrega uma mensagem que ressoa com muitos online. Ao convidar todos a saborear o momento presente e cultivar a gratidão, Jessica Alba se alinha a uma tendência mais ampla que valoriza o bem-estar e a atenção plena. "Até breve, junho", conclui ela carinhosamente, encerrando este interlúdio reflexivo com uma nota otimista e tranquila.

Com esta publicação sincera e radiante, Jessica Alba prova que autenticidade e serenidade podem andar de mãos dadas. Uma mensagem inspiradora que nos encoraja a desacelerar e apreciar as pequenas alegrias do dia a dia, transmitida através de sua aclamada beleza natural.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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