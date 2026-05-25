A Miss Venezuela Global 2025, ferida no rosto em Cannes, acusa seu estilista de agressão.

Um caso perturbador veio à tona nos bastidores do Festival de Cannes. Andrea del Val, coroada Miss Venezuela 2025, acusou seu estilista, Giovanni Laguna, de agressão física em seu quarto de hotel. A jovem compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando os ferimentos em seu rosto, o que gerou indignação online. O estilista foi preso pelas autoridades francesas e a investigação continua.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais

Em um vídeo gravado com seu celular, Andrea del Val mostrou o rosto machucado, acusando diretamente seu cabeleireiro. "Olha, foi isso que Giovanni Laguna fez", disse ela em espanhol, antes de filmar o quarto, cujos móveis pareciam estar em desordem. A jovem então publicou as imagens em suas redes sociais, onde rapidamente viralizaram. O depoimento, dado em um momento de evidente sofrimento, gerou inúmeras mensagens de apoio.

A cabeleireira foi interrogada pela polícia.

Segundo o NYPost , hóspedes do hotel alertaram a polícia após ouvirem gritos e sinais de uma altercação. Ao chegarem, os policiais prenderam Giovanni Laguna. Imagens, compartilhadas por um jornalista espanhol, mostram o estilista sendo escoltado pelas autoridades. Até o momento, ele está sob custódia, mas nenhuma acusação específica foi oficialmente confirmada.

Giovanni Laguna é uma figura renomada no mundo dos concursos de beleza na América Latina, onde já vestiu inúmeras misses. Desde 2023, atua como diretor artístico da organização Miss Universo Colômbia.

Este caso, que ainda está sob investigação, reforça a importância de permitir que o sistema judicial faça o seu trabalho, ao mesmo tempo que se ouve e apoia as alegadas vítimas de violência. A investigação conduzida pelas autoridades francesas deverá apurar os factos com precisão.