Todo mundo está falando dos braços de Meryl Streep: por que tanto fascínio?

Meryl Streep continua a ser notícia. A atriz de 76 anos, que reprisou seu papel como a implacável Miranda Priestly em "O Diabo Veste Prada 2", é um verdadeiro ícone. No entanto, em vez de elogiar seu talento inegável, o público prefere especular sobre seu suposto "segredo da juventude" e encontrar respostas em seus "braços musculosos". Embora sua figura receba inúmeros elogios, esses elogios ao seu físico "atlético" são, principalmente, um reflexo de muitas pressões sociais.

Braços tonificados que inspiram admiração

"Ela está muito bem conservada para a idade dela", "Qual é a rotina de exercícios dela?" , "Essa mulher é uma fênix", "Ela deve ter uma saúde óssea incrível". Há várias semanas, o físico de Meryl Streep se tornou assunto de conversa nas redes sociais, que costumam ser bastante críticas com mulheres acima dos 50 anos. Internautas elogiam seus "bíceps proeminentes" e "costas fortes" por meio de compilações de fotos resgatadas do tapete vermelho.

No filme "O Diabo Veste Prada 2", o físico musculoso da atriz fica evidente através do vestido vermelho com seu drapeado quase arquitetônico. Comparada a uma "força da natureza" ou mesmo a uma "proeza da genética", Meryl Streep personifica claramente um ideal de envelhecimento. Além disso, numa idade em que braços finos e pescoço enrugado são geralmente considerados normais, suas clavículas, adornadas com fibras e músculos, atraíram espontaneamente a atenção sob o brilho lisonjeiro dos holofotes. A mídia imediatamente tentou desvendar o "mistério de tal físico", com manchetes sobre seu amor pela natação ou listando seus exercícios favoritos.

Essa figura icônica da tela prateada, a atriz com o maior número de indicações ao Oscar, não precisa necessariamente levantar pesos para conseguir papéis, sejam eles dramáticos ou históricos. Contudo, embora não seja conhecida por filmes de ação ou por interpretar personagens destemidas, ela já demonstrou sua força em "Mamma Mia!", uma comédia musical onde realiza proezas técnicas e movimentos que exigem firmeza. A atriz que interpretou a "Dama de Ferro" cultivou um físico imponente fora das telas. Enquanto mulheres musculosas são frequentemente consideradas "masculinas demais", Meryl Streep parece receber um tratamento preferencial.

Elogios falsos que reforçam as imposições.

A partir dos 50 anos, espera-se que as mulheres pareçam dez ou vinte anos mais jovens e retardem os sinais de envelhecimento. Artigos rotulados como "senior" as incentivam a tonificar o corpo, suavizar a pele, perder a barriga pós-menopausa e trocar palavras cruzadas por um par de halteres. Isso é especialmente evidente para aquelas que estão sob os holofotes. Elas precisam dar a ilusão de serem imortais. Os músculos não são mais vistos como amortecedores em caso de queda, mas como evidência visível de "boa conservação".

Esses elogios coletivos aos ombros proeminentes da atriz são, na verdade, repreensões disfarçadas. Embora Meryl Streep possa ser imune à osteoporose e ao reumatismo, ela não é imune à doença da conformidade. Em contraste, a atriz Brooke Shields , um rosto lendário dos filmes da década de 1980, sofreu um destino completamente diferente. Acusada de "envelhecer mal", de ter "arruinado sua aparência outrora promissora", ela enfrentou uma onda de intolerância simplesmente porque seus ombros não pareciam ter sido congelados.

Em resumo, mulheres com mais de 60 anos que exibem um rosto rejuvenescido, pernas torneadas e braços sutilmente definidos são apontadas como "modelos da terceira idade", enquanto todas as outras são "exemplos a não seguir", más representantes da passagem do tempo.

A constituição física feminina continua no centro do debate.

O caso de Meryl Streep não é isolado: faz parte de uma longa tradição em que os corpos de mulheres públicas se tornam um espaço de projeção coletiva. Sejam atrizes, cantoras ou jornalistas, sua aparência é regularmente comentada, dissecada e, por vezes, até mesmo classificada segundo critérios implícitos de "juventude" e "respeitabilidade".

O que chama a atenção aqui não é tanto a admiração em si, mas a forma como ela é expressa. Por trás de elogios a "braços tonificados" ou a uma "figura atlética", muitas vezes se esconde uma lógica de comparação: "estar bem para a idade", "continuar desejável apesar do passar do tempo" ou até mesmo "resistir" às mudanças naturais do corpo. Em outras palavras, o olhar dirigido às mulheres não se detém no que elas fazem, mas continua a avaliá-las através do que mostram.

Por um lado, esses comentários de admiração acolhem os músculos femininos com gentileza, mas, por outro, refletem um ideal nada saudável: o de uma mulher cuja vitalidade está estampada no corpo como uma data de validade em um iogurte.