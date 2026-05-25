Com um visual deslumbrante, Sydney Sweeney revive uma tendência de beleza dos anos 2000.

A atriz e produtora americana Sydney Sweeney, que interpreta Cassie na série de sucesso "Euphoria", está no centro de uma nova tendência de beleza. Para um episódio, a maquiadora chefe da série, Donni Davy, criou um visual completamente brilhante, usando strass e glitter, que revive uma estética icônica dos anos 2000. Compartilhada nas redes sociais junto com um tutorial, essa maquiagem imediatamente cativou os internautas.

Uma maquiagem brilhante inspirada em "Euphoria"

Conhecida por suas escolhas "ousadas", a série "Euphoria" transformou a maquiagem em uma verdadeira assinatura visual. Para este novo look, usado pela personagem Cassie, a maquiadora Donni Davy optou por um brilho controlado. Nas pálpebras de Sydney Sweeney, uma sombra cintilante com reflexos rosa e lilás ilumina os olhos, realçados por um delineador adornado com strass delicadamente aplicados. Os cílios, generosamente cobertos com rímel, emolduram um olhar propositalmente "de boneca", enquanto um blush rosado e lábios brilhantes completam essa estética doce e luminosa.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Donni Davy (@donni.davy)

O retorno dos strass e do brilho dos anos 2000

Esta maquiagem se inspira diretamente nos códigos de beleza dos anos 2000, caracterizados pelo uso generoso de glitter, strass e cores vibrantes. O delineador cravejado de cristais, em particular, evoca os looks icônicos daquela década, onde o brilho reinava absoluto. Ao reviver essa estética, a série confirma o grande retorno da tendência "Y2K" no mundo da beleza, já muito presente na moda e nas redes sociais. Uma nostalgia reinterpretada com um toque contemporâneo.

Com essa maquiagem brilhante, inspirada nos anos 2000, Sydney Sweeney e a equipe de "Euphoria" confirmam a forte influência da série nas tendências de beleza. Essa tendência luminosa certamente inspirará muitos looks nos próximos meses.