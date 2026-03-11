Após ser alvo de chacotas por sua aparência, esta influenciadora dá uma resposta muito pessoal.

A criadora de conteúdo britânica Madeline Argy transformou o escárnio em uma poderosa lição de aceitação do próprio corpo depois que um vídeo viral gerou críticas sobre sua aparência. Conhecida por seu conteúdo sobre estilo de vida e por sua franqueza, ela respondeu com emoção e autenticidade àqueles que ridicularizaram seus braços.

Um vídeo viral mostra armas sendo alvo de zombaria.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Madeline Argy usava uma blusa branca de mangas curtas que fazia seus braços parecerem "curtos". Os comentários surgiram rapidamente: risos, memes e observações maldosas inundaram a publicação, transformando uma simples postagem em um frenesi midiático. Diante dessa onda de negatividade, a criadora de conteúdo britânica decidiu não ignorá-la, mas oferecer sua própria explicação.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Is✩ Viriato (@iisaviriato)

Uma mensagem relacionada à sua mãe deficiente.

No TikTok , Madeline revelou um detalhe pessoal: sua mãe, que tem uma deficiência, possui exatamente a mesma característica física . "Fiquei emocionada, eu me pareço com a minha mãe", disse ela, comovida, em sua resposta em vídeo, que já acumulou milhões de visualizações. Ela aproveitou a oportunidade para fazer um apelo impactante: não julgue a aparência dos outros sem conhecer a história deles, porque por trás de cada corpo existe uma vida única.

Positividade corporal e solidariedade online

Essa resposta finalmente repercutiu: o apoio veio em massa, com milhares de mensagens de solidariedade celebrando sua vulnerabilidade e coragem. Madeline Argy, já uma embaixadora da autoaceitação, reforçou sua mensagem mostrando que a "verdadeira beleza" reside na autenticidade, não em padrões inatingíveis.

Ao usar o sarcasmo como ponto de partida para a empatia, Madeline Argy prova que criadoras de conteúdo podem mudar mentalidades. Sua história pessoal nos lembra que a positividade corporal não é apenas um slogan: é um convite à compaixão diária.