Grávida do seu segundo filho, Kaley Cuoco exibe a barriguinha no tapete vermelho.

Anaëlle G.
@kaleycuoco / Instagram

Poucas semanas após anunciar sua segunda gravidez, a atriz e produtora executiva americana Kaley Cuoco fez sua primeira aparição no tapete vermelho em Los Angeles. Ela exibiu orgulhosamente sua barriguinha em um elegante vestido preto.

Um elegante vestido preto

Para este evento, Kaley Cuoco optou por uma escolha certeira: um longo vestido preto. Fluido e elegante, o vestido abraçava delicadamente sua silhueta de grávida, realçando lindamente sua barriguinha. A atriz combinou a peça com sapatos de salto alto da mesma cor e delicados colares dourados em camadas para um toque de brilho. Um look casual chique, discreto e refinado ao mesmo tempo, perfeito para a ocasião. Sorrindo amplamente para os fotógrafos, ela colocou as mãos sob a barriga em um gesto terno e protetor.

Uma estreia muito aguardada.

Essa aparição foi significativa: marcou a primeira vez que Kaley Cuoco apareceu em um tapete vermelho desde o anúncio de sua gravidez. Ela estava lá para a estreia de uma nova série em Los Angeles, o que lhe deu a oportunidade de conciliar compromissos profissionais com a celebração desse momento feliz. Visivelmente radiante, Kaley Cuoco não escondeu a alegria com a perspectiva de aumentar a família.

Uma segunda menina

No início deste mês, Kaley Cuoco e seu parceiro, o ator Tom Pelphrey, revelaram que estão esperando seu segundo filho, uma menina. O casal, que já tem uma filha, anunciou a novidade no Instagram com uma foto de um bolo rosa em formato de coração. "Completando nossa pequena família, um sonho realizado", escreveu a atriz, acrescentando que esta segunda gravidez tem sido "um pouco mais agitada, mas estou incrivelmente grata".

Com essa aparência radiante, Kaley Cuoco confirma que está curtindo muito a gravidez. Entre a elegância de um vestido preto e a alegria evidente de uma futura mamãe, ela fez uma aparição simples, porém tocante. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Madonna, de 67 anos, opta por renda para um visual elegante em Paris.
Article suivant
"Uma deusa espanhola": Rosalía opta por um vestido arquitetônico que brinca com os volumes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Uma deusa espanhola": Rosalía opta por um vestido arquitetônico que brinca com os volumes.

A cantora espanhola Rosalía compartilhou uma foto no Instagram em um vestido arquitetônico espetacular, brincando com volumes e...

Madonna, de 67 anos, opta por renda para um visual elegante em Paris.

Madonna provou mais uma vez ser um dos maiores ícones de moda de todos os tempos. A cantora...

À beira-mar, Elizabeth Hurley opta por um visual bronzeado.

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou uma foto ensolarada no Instagram, tirada à beira-mar, com...

Uma camiseta como look: a escolha de Zendaya para sua visita a Paris quebra as regras.

E se a peça de roupa indispensável do verão já estivesse no seu guarda-roupa? Durante sua visita a...

Em um vestido creme, Kylie Jenner adota uma silhueta minimalista que está causando alvoroço.

A personalidade da TV americana e empresária Kylie Jenner revelou um novo visual para sua marca, Kylie Cosmetics,...

Aos 59 anos, Salma Hayek chama a atenção com um vestido lilás escultural.

A atriz mexicana-americana Salma Hayek causou sensação na Serpentine Summer Party, em Londres, ao usar um vestido lilás...