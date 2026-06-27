Grávida do seu segundo filho, Kaley Cuoco exibe a barriguinha no tapete vermelho.

Poucas semanas após anunciar sua segunda gravidez, a atriz e produtora executiva americana Kaley Cuoco fez sua primeira aparição no tapete vermelho em Los Angeles. Ela exibiu orgulhosamente sua barriguinha em um elegante vestido preto.

Um elegante vestido preto

Para este evento, Kaley Cuoco optou por uma escolha certeira: um longo vestido preto. Fluido e elegante, o vestido abraçava delicadamente sua silhueta de grávida, realçando lindamente sua barriguinha. A atriz combinou a peça com sapatos de salto alto da mesma cor e delicados colares dourados em camadas para um toque de brilho. Um look casual chique, discreto e refinado ao mesmo tempo, perfeito para a ocasião. Sorrindo amplamente para os fotógrafos, ela colocou as mãos sob a barriga em um gesto terno e protetor.

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Uma estreia muito aguardada.

Essa aparição foi significativa: marcou a primeira vez que Kaley Cuoco apareceu em um tapete vermelho desde o anúncio de sua gravidez. Ela estava lá para a estreia de uma nova série em Los Angeles, o que lhe deu a oportunidade de conciliar compromissos profissionais com a celebração desse momento feliz. Visivelmente radiante, Kaley Cuoco não escondeu a alegria com a perspectiva de aumentar a família.

Uma segunda menina

No início deste mês, Kaley Cuoco e seu parceiro, o ator Tom Pelphrey, revelaram que estão esperando seu segundo filho, uma menina. O casal, que já tem uma filha, anunciou a novidade no Instagram com uma foto de um bolo rosa em formato de coração. "Completando nossa pequena família, um sonho realizado", escreveu a atriz, acrescentando que esta segunda gravidez tem sido "um pouco mais agitada, mas estou incrivelmente grata".

Com essa aparência radiante, Kaley Cuoco confirma que está curtindo muito a gravidez. Entre a elegância de um vestido preto e a alegria evidente de uma futura mamãe, ela fez uma aparição simples, porém tocante. Como era de se esperar, isso encantou seus fãs.