Madonna, de 67 anos, opta por renda para um visual elegante em Paris.

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Madonna provou mais uma vez ser um dos maiores ícones de moda de todos os tempos. A cantora americana causou sensação durante um passeio em Paris com um conjunto de renda rosa claro, complementado por peças que fazem parte de seu estilo característico.

Um conjunto em renda rosa claro

O destaque desta aparição foi, sem dúvida, seu conjunto de renda. Madonna usou uma peça delicada em um tom "rosa bebê", finamente adornada com renda e presa por laços finos. Um corte decididamente romântico, que contrasta fortemente com as escolhas de inspiração mais rock que às vezes são associadas ao seu guarda-roupa. A cor pastel confere uma dimensão terna e, ao mesmo tempo, luminosa ao conjunto.

Meias arrastão e jaqueta com estampa de leopardo

Para complementar a peça central, Madonna optou por acessórios instantaneamente reconhecíveis. Ela usou meias arrastão, adicionando uma dimensão gráfica ao visual. Uma jaqueta curta com estampa de leopardo jogada sobre os ombros equilibrou a delicadeza do look principal com um toque mais ousado e rock and roll. Essa combinação de renda rosa e estampa animal ilustra perfeitamente a linguagem estilística de Madonna: uma mistura de doçura e ousadia que permeia toda a sua obra desde os anos 80.

Uma bolsa e joias combinando.

Para completar o visual, Madonna coordenou cuidadosamente os acessórios. Ela carregava uma bolsa estruturada de alça superior com a mesma estampa de leopardo da jaqueta, criando um look impecável da cabeça aos pés. Brincos de argola cravejados de diamantes captavam a luz, combinados com um colar com pingente de franjas também cravejado de pedras preciosas. Um par de óculos de sol tartaruga finalizou o look, adicionando um toque vintage inegável. Essa sobreposição magistral de elementos transformou cada detalhe de sua silhueta em uma declaração de moda.

Um ícone que popularizou a renda.

A escolha de Madonna por renda não é insignificante em sua carreira. Desde o início, ela desempenhou um papel decisivo na popularização dessas peças, usando-as como figurino de palco e em tapetes vermelhos. Nos anos 80, os corsets de renda eram parte integrante de seu guarda-roupa, e nos anos 90, ela impulsionou o estilista Jean Paul Gaultier ao estrelato ao usar seus agora icônicos corsets cônicos no palco e em capas de revistas. Essa abordagem transformou profundamente os códigos da moda contemporânea, borrando as linhas entre roupas íntimas e roupas para o dia a dia.

Um novo álbum está em produção.

Essa aparição em Paris acontece em um momento crucial na carreira de Madonna. Ela está se preparando para o lançamento de "Confessions on a Dance Floor: Part II", a tão aguardada sequência de seu icônico álbum de 2005. Para este novo projeto, ela retomou o contato com o produtor Stuart Price, seu colaborador daquela época. "Entrei em contato com ele porque achei que o mundo estava em um momento muito sombrio e que as pessoas precisavam dançar", explicou Madonna.

Ela também falou sobre as dificuldades pessoais que enfrentou ao compor o novo álbum. A cantora perdeu o irmão e a madrasta durante o processo criativo. "Escrevi muito sobre traumas familiares e, depois, começamos a fazer música dançante", explicou.

Com seu conjunto de renda rosa claro, jaqueta com estampa de leopardo e joias de diamantes, Madonna fez uma de suas aparições parisienses mais marcantes do ano. Ela confirmou mais uma vez sua capacidade de transformar cada aparição em um momento fashion, enquanto se prepara para o aguardado retorno de um álbum que promete ser particularmente emocionante.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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