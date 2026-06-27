"Uma deusa espanhola": Rosalía opta por um vestido arquitetônico que brinca com os volumes.

A cantora espanhola Rosalía compartilhou uma foto no Instagram em um vestido arquitetônico espetacular, brincando com volumes e contrastes. Sua aparência cativou seus seguidores — alguns até a chamaram de "deusa espanhola".

Um vestido arquitetônico em azul glacial

No centro deste look estava um vestido estruturado em um delicado tom de azul gelo. O design escultural apresentava um decote profundo acentuado por rendas brancas — algumas trançadas, outras soltas — que desciam em cascata pela frente. Esse detalhe gráfico adicionava profundidade e movimento à peça. Longe de ser um simples vestido, era uma verdadeira criação de moda, concebida como um jogo de texturas e linhas.

Uma interação magistral de volumes

Este vestido apostava principalmente no volume. A bainha brincava com o contraste: curta na frente, estendia-se numa longa cauda fluida atrás. Essa assimetria conferia à silhueta um ar teatral e, ao mesmo tempo, etéreo. Para equilibrar esse conjunto etéreo, Rosalía optou por botas pretas até o joelho e um coque alto e elegante. Um equilíbrio perfeito entre delicadeza e ousadia.

Rosalia em sua nova postagem no Instagram pic.twitter.com/C4VgdTipaU — Luv (@cherrymagazinee) 26 de junho de 2026

Uma aparição em Harvard

Esta publicação não era uma foto qualquer. Na legenda, Rosalía simplesmente escreveu "cheguei em Harvard", sugerindo que o look foi escolhido para uma aparição na prestigiada universidade americana. Um ambiente solene, ao qual o elegante vestido de corte arquitetônico de Rosalía trouxe um toque de modernidade e ousadia. Como era de se esperar, seus seguidores elogiaram muito o visual, cobrindo-o de admiração.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Com este vestido azul-gelo de corte arquitetônico, Rosalía fez uma aparição espetacular e refinada. Brincando com volumes, contrastes e detalhes gráficos, ela provou, mais uma vez, seu impecável senso de estilo. Não surpreendentemente, isso encantou seus fãs — e certamente inspirará entusiastas da moda em todo o mundo.

