"Uma femme fatale": Hailey Bieber adota o penteado mais chique do momento

Léa Michel
@haileybieber / Instagram

A modelo e empresária americana Hailey Bieber compartilhou uma série de fotos no Instagram exibindo um novo corte de cabelo moderno: o "long bob". Combinado com uma blusa verde vibrante, o corte chique cativou seus seguidores, muitos dos quais elogiaram seu visual de "femme fatale".

O "long bob", o corte de cabelo das estrelas do momento.

No centro deste visual está um corte popular: o "long bob", um corte que geralmente chega até os ombros. Chique, versátil e fácil de usar, tornou-se um dos cortes mais modernos do momento. Hailey Bieber, que já o usa há algum tempo, é um ótimo exemplo disso. Elegante e sofisticado, seu bob adiciona um toque de elegância atemporal ao seu visual.

Uma blusa verde brilhante combinando

Quanto ao look, Hailey Bieber optou por uma blusa verde vibrante. Na legenda da publicação, ela adicionou um emoji de coração verde e um de sapo, em referência à cor da blusa. Para a maquiagem, uma opção natural — olhos levemente delineados, blush e lábios em tom nude rosado — completou o visual radiante.

Fãs conquistados

Como era de se esperar, essa publicação gerou uma onda de admiração. Nos comentários, os internautas a cobriram de elogios. "Magnífica", "Uma femme fatale", "Ela é icônica", "Como você pode ser real?" foram apenas algumas das muitas mensagens. Todas essas reações confirmam o entusiasmo gerado por cada uma de suas aparições.

Com seu cabelo curto na altura dos ombros e uma blusa verde vibrante, Hailey Bieber exibe um visual chique e confiante. Ao adotar um dos cortes mais modernos do momento, ela confirma seu status de ícone de moda e beleza. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs, sempre ansiosos para conferir seus looks.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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