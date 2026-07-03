Lisa, do BLACKPINK, causa sensação com um vestido de costas espetaculares.

Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano BLACKPINK, compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas em Utah, usando um vestido preto com um decote nas costas espetacular que imediatamente causou furor em sua comunidade.

Um vestido preto de alças marcante

A cantora, fundadora do icônico grupo sul-coreano e agora artista solo internacional, publicou um carrossel de imagens capturadas durante sua estadia nos Estados Unidos em seu Instagram. O destaque da publicação é, sem dúvida, seu vestido. Lisa usava um longo vestido preto com um decote halter particularmente elegante. O tecido fluido e ajustado acentuava sua silhueta. O preto profundo e atemporal contrastava com os tons arenosos do cenário desértico. Essa escolha estilística reflete a afinidade de Lisa por peças marcantes e distintas, capazes de transformar um simples ensaio fotográfico em um momento memorável da moda.

Uma costas que cativou seus fãs.

O detalhe mais marcante deste vestido é o decote nas costas. Essa escolha estilística alinha-se perfeitamente com a tendência contemporânea de vestidos com decote nas costas, que se tornaram um item básico em trajes de noite. O vestido também apresentava um recorte lateral impactante. Esse toque de alta costura reflete a afinidade de Lisa por silhuetas gráficas e decididamente modernas. No Instagram, esses detalhes imediatamente chamaram a atenção dos seguidores de Lisa, que inundaram a seção de comentários com admiração.

Uma corrente de ouro para completar o visual.

Para complementar o vestido preto, Lisa focou em um detalhe: uma corrente dourada decorativa. Este acessório, ao mesmo tempo discreto e precioso, adiciona um toque de brilho ao conjunto monocromático. Um anel de ouro na mão completou este conjunto de acessórios cuidadosamente escolhido. Uma abordagem minimalista típica do estilo da cantora, que privilegia algumas peças preciosas em vez de uma coleção de itens.

Diversas roupas compartilhadas no carrossel

O cenário da publicação contribui plenamente para o seu sucesso. Lisa posa entre estreitas paredes de concreto, em um contraste visual marcante com as paisagens desérticas de Utah que se estendem ao fundo. Essa combinação de arquitetura brutalista e a natureza selvagem americana cria uma mise-en-scène particularmente cinematográfica, transformando uma simples sessão de fotos em um verdadeiro editorial de moda.

Além disso, o desfile de looks não se limitou àquele vestido preto. Lisa também compartilhou outras produções mais casuais, com peças pretas combinadas com botas marrons. Esses visuais do dia a dia, em algum lugar entre a estética ocidental e o minimalismo moderno, ampliam a dimensão contemplativa de sua viagem pelos Estados Unidos.

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Uma onda de comentários entusiasmados

Como era de se esperar, a publicação gerou imediatamente uma enxurrada de reações nas redes sociais. "Rainha Lisa!" , exclamou um usuário, em uma típica expressão da admiração que a cantora inspira. "Meu Deus, maravilhosa!", escreveu outro fã. "Uau! Linda como sempre", acrescentou um terceiro admirador. A seção de comentários também se encheu de emojis de coração, olhos apaixonados e chamas, numa demonstração de entusiasmo característica da comunidade de fãs de Lisa.

Com seu vestido preto de alças, costas abertas e recorte lateral gráfico, Lisa (BLACKPINK) fez uma de suas aparições mais marcantes da temporada. Além do look em si, a cantora compartilhou um momento visual impecável com seus fãs, demonstrando a consistência estilística que agora define seu universo.