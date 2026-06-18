"Ela não mudou": Angelina Jolie faz uma aparição impressionante em Nova York.

Julia P.
Extrait du film « Couture »

A atriz, diretora, roteirista, produtora e Embaixadora da Boa Vontade cambojana-americana Angelina Jolie fez recentemente uma aparição marcante em Nova York para a exibição do filme "Couture". Em um elegante vestido preto, ela cativou seus fãs, muitos dos quais elogiaram seu "visual atemporal". "Ela nunca muda", dizia um comentário.

Um elegante vestido preto

Para esta ocasião, Angelina Jolie optou por uma escolha certeira: o vestidinho preto. O modelo elegante e sem alças exalava uma sofisticação discreta. Ela o combinou com grandes óculos de sol estilo aviador, que adicionaram um toque de charme e mistério ao visual. Uma escolha contida, fiel à elegância clássica pela qual é conhecida.

Um jogo de sobreposição elegante

Ao circular pelo local da exibição, Angelina Jolie completou seu look com um longo casaco branco, jogado sobre os ombros. Essa sobreposição, combinando o preto profundo do vestido com o branco imaculado do casaco, adicionou uma dimensão mais contemporânea e gráfica ao seu visual. Uma maneira sutil de mesclar a elegância clássica com a moda atual.

Fãs conquistados

Como era de se esperar, a aparição de Angelina Jolie gerou uma onda de reações entusiasmadas. Em publicações compartilhando seu look, internautas a cobriram de elogios. "Ela voltou", "Um ícone", "Sempre tão elegante ", "Linda como sempre" : as mensagens de admiração inundaram a rede.

Uma aparição relacionada ao seu filme "Couture"

Essa aparição não foi por acaso. Angelina Jolie estava presente na exibição de seu mais recente filme, "Couture". Tratava-se de uma referência especialmente significativa ao mundo da alta-costura, já que o título do filme a evoca diretamente, ecoando sua aparência impecável. Atriz e cineasta dedicada, ela possui uma carreira sólida, dividida entre o cinema e seu ativismo.

Com este vestido preto e casaco branco, Angelina Jolie provou mais uma vez que a elegância dispensa artifícios. Equilibrando simplicidade e sofisticação, ela fez uma aparição discreta, porém marcante, confirmando seu status de ícone atemporal. Um deleite para seus fãs de sempre.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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