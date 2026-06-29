Hailey Bieber compartilha uma nova e impressionante selfie com estilo de verão.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber compartilhou uma nova selfie em suas redes sociais, com um look de verão descontraído que mistura peças esportivas e um corte minimalista.

Uma nova selfie compartilhada no Instagram

Hailey Bieber compartilhou seu look estiloso mais recente em sua conta do Instagram. Ela postou uma selfie em seu Stories, tirada em frente a um espelho em um cenário propositalmente casual. Essa abordagem é característica do conteúdo que ela compartilha com seus seguidores: menos polido do que suas campanhas oficiais, mas sempre pensado para destacar peças específicas. Essa abordagem contribui para a conexão especial que seus fãs têm com sua comunicação digital.

Um sutiã sem aro cinza e preto com decote quadrado.

A peça central deste novo look é um top esportivo bicolor em cinza e preto. A peça apresenta um decote quadrado gráfico, um dos cortes mais modernos das últimas temporadas dentro do guarda-roupa "athleisure", uma fusão de roupas esportivas e moda contemporânea. Hailey Bieber, há vários anos, personifica essa "estética híbrida". Ao usar essa peça em sua selfie, ela estende uma assinatura estilística que ajudou a popularizar muito além de seus fãs.

Microshorts pretos para completar a silhueta.

Para complementar o top esportivo, Hailey Bieber optou por um microshort preto. Essa escolha de peça, que se tornou um verdadeiro clássico do guarda-roupa urbano de verão, amplia a paleta monocromática do look, criando uma sensação de unidade visual. Os microshorts são agora amplamente adotados por celebridades de sua geração, que os transformaram em uma peça-chave em looks casuais e esportivos. É uma abordagem minimalista que prioriza cortes simples em vez de uma profusão de detalhes.

Um blazer cinza para estruturar todo o look.

Para completar o look, Hailey Bieber adicionou uma jaqueta cinza que combinava perfeitamente com a cor do seu top esportivo. Essa peça deu um toque mais estruturado ao conjunto, equilibrando o ar esportivo com uma sobreposição mais elegante. A combinação de peças esportivas com uma roupa mais formal ilustra uma forte tendência atual: misturar estilos, transformando um look esportivo em uma produção perfeitamente apresentável para ocasiões mais sofisticadas.

Um coque elegante e maquiagem minimalista.

Para o penteado, Hailey Bieber optou por um coque elegante e impecável que emoldurava completamente seu rosto. O "coque liso" tornou-se um dos penteados mais compartilhados nas redes sociais, graças à sua aparente simplicidade e ao efeito universalmente favorecedor. Quanto à maquiagem, ela manteve-se fiel à sua abordagem minimalista habitual, buscando um acabamento quase imperceptível.

Hailey Bieber via Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5 — Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23 de junho de 2026

Uma assinatura estilística perfeitamente dominada

Além dessa publicação específica, a selfie de Hailey Bieber ilustra uma assinatura estilística que ela domina com perfeição há vários anos. Ela cultiva uma estética minimalista e monocromática baseada em cortes e tecidos simples. Essa consistência visual se alinha ao movimento mais amplo do "luxo discreto" e transforma cada imagem compartilhada em um minieditorial coerente. Essa abordagem estratégica ajuda a fazer de cada selfie um momento genuíno de comunicação.

Usando um top cropped cinza e preto com decote quadrado, shorts curtíssimos combinando e uma jaqueta estruturada cinza, Hailey Bieber compartilha mais uma selfie perfeitamente alinhada ao seu estilo característico. Ela prova mais uma vez seu domínio da estética "casual", onde cada detalhe conta e onde a simplicidade discreta se destaca como a marca registrada de um verdadeiro ícone da moda contemporânea.

