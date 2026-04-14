Kendall Jenner surpreende no Coachella com um look minimalista.

Fabienne Ba.
@kendalljenner / Instagram

A modelo e empresária americana Kendall Jenner chamou a atenção no Coachella 2026 (10 a 19 de abril) com uma silhueta minimalista, um visual que se distancia dos looks tradicionalmente associados ao festival. Sua aparição ilustra uma tendência para roupas mais discretas, priorizando cortes simples e combinações elegantes.

Um visual minimalista que rompe com as convenções habituais.

Flagrada durante o primeiro fim de semana do Coachella, Kendall Jenner optou por um look caracterizado por linhas simples e uma paleta de cores neutras. Ela focou na combinação de peças básicas, privilegiando uma estética funcional adequada ao ambiente do festival. Essa escolha contrastou com a imagem historicamente associada ao Coachella, frequentemente marcada por silhuetas boêmias, acessórios sobrepostos e estampas expressivas. O look de Kendall Jenner ilustra, em última análise, uma abordagem onde a simplicidade se torna um elemento central do estilo.

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Uma evolução do estilo Coachella

Há vários anos, o estilo observado no Coachella vem evoluindo em direção a silhuetas mais variadas. Embora a estética boêmia tenha dominado por muito tempo, novas influências do minimalismo e do streetwear estão gradualmente ganhando espaço. Essa transformação reflete a evolução geral das tendências da moda, onde peças versáteis e fáceis de usar estão conquistando popularidade. A escolha de Kendall Jenner se encaixa nesse movimento, privilegiando roupas que podem ser usadas além do ambiente do festival.

Minimalismo, uma tendência duradoura

Kendall Jenner é frequentemente associada a uma estética minimalista, caracterizada por linhas limpas e cores neutras. O minimalismo continua a influenciar as coleções contemporâneas, principalmente através do uso de paletas neutras e cortes estruturados. Essa tendência reflete um crescente interesse por roupas versáteis, adequadas para diferentes ocasiões. O visual de Kendall Jenner confirma a crescente integração do minimalismo às inspirações associadas ao Coachella.

Com este look minimalista usado no Coachella 2026, Kendall Jenner ilustra a evolução dos códigos de estilo do festival. Esta silhueta confirma a influência duradoura do minimalismo na moda contemporânea, mesmo em contextos tradicionalmente associados a estilos mais expressivos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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