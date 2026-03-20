À beira da piscina, esta jogadora de basquete impressiona com seus "abdômenes definidos".

A jogadora de basquete americana Cameron Brink impressiona os internautas à beira da piscina com seus "abdômen sarado", aproveitando a onda de calor em Los Angeles após sua despedida de solteira.

Selfies que estão causando sensação nas redes sociais

Em 19 de março de 2026, Cameron Brink, pivô do Los Angeles Sparks e do Breeze BC na Unrivaled League, compartilhou uma série de fotos à beira da piscina. Banho de sol californiano, seu look minimalista e abdômen sarado certamente chamaram a atenção de seus seguidores. A legenda dizia simplesmente: "Saudades de Los Angeles ❤️‍🔥", uma referência à onda de calor recorde que atingiu a região.

Além das próprias fotos, é a reação online que realmente cativa. Nas redes sociais, os comentários se multiplicaram, variando da admiração ao entusiasmo. Muitos usuários elogiam seu "físico impressionante", alguns até mencionando seu "atletismo impecável", enquanto outros destacam sua "facilidade diante das câmeras" e seu "carisma natural". Em meio a elogios, emojis entusiasmados e mensagens de admiração, uma coisa é certa: essas imagens causaram um impacto duradouro e refletem plenamente o sentimento geral dos fãs, que foram amplamente conquistados por essa publicação.

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Retorno triunfante após sua despedida de solteira

Recém-chegada de sua despedida de solteira no Resort at Pelican Hill (Newport Beach), onde celebrou seu casamento com Ben Felter – um estudante de ciência da computação – (casamento marcado para 14 de novembro de 2026 em Palo Alto), Cameron está curtindo Los Angeles. Entre suas amigas estão a jogadora de basquete Brooke Demetre, a jogadora de vôlei Sydel Curry Lee e a jogadora de vôlei Callie Rivers Curry. Uma amiga comentou: "Que tanquinho!"

Em resumo, esse brilho pós-férias – praia, ondas – da jogadora de basquete americana Cameron Brink confirma seu status de ícone do esporte e da moda, longe das quadras devido aos preparativos para o casamento.