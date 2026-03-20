Considerada "masculina demais", essa cantora em ascensão está enfrentando críticas sobre sua aparência.

A rapper, cantora e compositora porto-riquenha Young Miko enfrenta críticas por ser "masculina demais" devido ao seu estilo andrógino e ao seu "flow trap agressivo".

Um estilo streetwear que não é universalmente popular online.

A jovem Miko costuma usar moletons oversized, calças de pernas largas, correntes XXL, tênis robustos e cabelo curto ou um rabo de cavalo bem puxado para trás — um visual "moleca" que contrasta com os chamados "códigos femininos" tradicionais do reggaeton. Esse estilo Y2K revisitado — inspirado em animes e tatuagens — reforça sua imagem de "rainha queer", mas atrai zombaria nas redes sociais, que a acusam de "não ser feminina o suficiente" ou "parecer um menino".

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Reação negativa contra a comunidade LGBTQIA+ na comunidade urbana latina

Seu rap direto – como em "Lisa" ou "Rookie of the Year" – adota os códigos machistas do rap urbano, onde a paquera é direta e sem filtros. Essa postura, frequentemente descrita como um "posicionamento agressivamente masculino", subverte as normas de um gênero historicamente marcado pelo patriarcado e pela homofobia. O resultado: uma reação online virulenta, onde alguns a julgam "masculina demais para ser lésbica", revelando as expectativas normativas ainda fortes, mesmo dentro de seu próprio público.

Como artista assumidamente lésbica, Young Miko desafia convenções ao retratar relacionamentos sáficos sem reduzi-los a sofrimento ou marginalidade. Essa visibilidade, no entanto, é acompanhada por críticas sexistas e homofóbicas recorrentes: comentários sobre seu corpo ser considerado "masculino demais", sobre sua aparência sem maquiagem ou sobre sua recusa em se conformar às categorias de gênero tradicionais.

Esse contraste se torna ainda mais marcante à medida que seu sucesso continua a crescer – shows com ingressos esgotados, notadamente no El Coliseo em 2025, e grandes colaborações com figuras do gênero, como a cantora colombiana de trap latino e reggaeton Karol G. Apesar disso, as críticas persistem em redes sociais como TikTok e Reddit, ilustrando as tensões entre a evolução artística e a resistência cultural na cena urbana.

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Indicada ao Grammy Latino, com turnê XOXO esgotada: Young Miko finalmente transforma críticas em força, criando um espaço seguro para pessoas LGBTQ+ no trap latino (um subgênero musical do hip-hop latino).